林智堅碩士論文被爆料抄襲，民進黨主席蔡英文力挺，社會出現「究竟要相信台大還是民進黨」的質疑。在這節骨眼，驚聞台大醫院婦產部主治醫師嚴孟祿早先為升等副教授，涉嫌行賄時任台大醫學院毒理學研究所所長郭明良、及蘇姓博士生，獲得共同掛名湊數論文最低標準篇數門檻，包括共同作者、第一作者、及通訊作者；郭某後來升任副院長、並擔任教師升等論文審查小組委員，持續接受供養、總共收賄近700萬元，一條龍服務護航成功。

相較於中小學屬於國民教育、是國家機器的一部分，大學不受政治節制，與教會、及媒體同列為社會良知，特別是面對威權統治者。當年張學良倡議成立東北大學，蔣介石問他要幹什麼用的，張回答是為國家栽培人才，蔣嗤之以鼻，還不就是培養班底。日本人在台灣設立台北帝國大學，表面上是進行現代化，其實是培植間接統治、及南進的工具，科目當然是以殖民統治為考量，有志之士除非內渡中國，只好前往日本本土。

戰後國民政府避秦台灣，由於擔心潛伏共諜顛覆，嚴格控制校園，國立大學教師聘任嚴加安全考核。最初，除了接收的行政主管，大體有醫農與文法的省籍分工，隨著理工及商管的擴張、留學生回國日漸，藩籬漸次跨越。解嚴之後，校園民主高唱入雲，複製政治場域的投票主義，雖然不再政治任命，卻是拉幫結派、用人唯親，儼然是大大小小的王國，各有地盤、各顯神通，彼此井水不犯河水，相當社會化。

照說天高皇帝遠，除了校內人事權，帝力於我何有哉！因此，陽春教授戮力的是沒有干擾的教學、專業領域的研究、以及量力而為的服務。然而，這是打群架的地方，獨善其身很難生存，學生評鑑未必能保護老師，研究成果豐富是羞辱同事，至於校外服務也可以解釋為不務正業、睥睨同仁。誠然，學術圈難免有門戶畛域、同行相忌，跑單幫的很難相處，只能發奮圖強；問題在於有了博士學位未必有研究的心力，同門掛名相互拉拔，升等花錢形同買官。

校園風氣敗壞並非始於今天，有人的地方就有政治運作、金錢交易；然而，最令人痛心的是，一些人高舉校園民主的巨擘，拿國家的教育預算結黨營私。現實是，不打群架的人會被指責不好相處，落單戶任人宰割，鬣犬可不在乎專長、或資歷，虎落平陽被犬欺，不掃地出門已屬萬幸。

糟糕的是，傳統「仕而優則學、學而優則仕」觀念深入人心，當官的想要有學位裝飽學，而妄想魚躍龍門的學者則把學位公關當終南捷徑。交相賊事小，就怕下台變身誤人子弟。

不管無心或無能，尸位素餐事小，買賣學位是斯文掃地，至若政治掛勾、淪為鷹犬，那是社會道德淪喪。癥結在於把民主掛在嘴巴上，倚多為勝、不講道理，那是多數暴力、扭曲學術真理。民主的民是指人民、老百姓、社會大眾，絕非少數人教師翻雲覆雨遂行壟斷。坦誠而言，池塘裡的王八烏龜在數人頭，絕非民主，這是教育改革人士給國家帶來最大的遺害。

果真要扭轉目前的高等教育亂象，一來是開放私立大學學費，百花齊放；二來是國立大學仿效日本採取行政法人化，沒有競爭力的系所院校自然淘汰，寄生蟲無所遁形。

（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）

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