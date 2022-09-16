最近資深媒體人周玉蔻槓上慈濟，先指慈濟是「中共同路人」，才能取得特許，在大陸廣設靜思堂，接著侮蔑慈濟功德會會員稱證嚴「上人」，是「自甘為下人，被傻傻牽著鼻子走」，近日再稱證嚴法師「不管你是男的女的…」種種荒誕言論讓人看不下去。若說拿政府標案為政策辯護，外界自可理解，但以汙衊為能事想翻轉社會認知，就是請鬼拿藥單，除令人作噁，更賠掉形象，大失媒體人尊嚴。

慈濟之所以被敬重，就因哪裡有災難往哪裡去。以台灣椎心刺骨的921地震為例，大震初起，慈濟在災區成立近50處救災中心，兩日後發起全球募款，年底單埔里就蓋起1700戶大愛村，直到5年後仍見慈濟志工在各地救援。對全球災難亦復如此，慈濟總身先士卒，最後一個離去。

慈濟最早在1991年參加大陸華東水災救災，一個佛教團體尤其來自台灣，不易取得官方信任。但慈濟人憑著救人一命的理念，往返災區救災、布施、建房，打動了當地人心。

1998年前往黃土高坡甘肅勘災時，慈濟眼見當地一年雨量不若台北一日，決定為山谷裡的居民建「水窖」，免去小娃走4小時到溪谷為全家取水的困境，至今蓋起2萬戶水窖，連原本懷有敵意的大陸幹部都豎起姆指說，「慈濟真的最棒！」

蔡政府阻擋民間買疫苗是不是事實，資訊公開答案就揭曉。但到對岸不談宗教、不談政治的慈善團體，感化了共產黨人，卻被說成「中共同路人」，就真是荒謬可笑了。《佛遺教經》說，「一念瞋心起，百萬障門開」。面對塵世業障，佛教中人不是不說，只是了悟其中玄妙。相較之下，口出惡言的媒體人實在膚淺至極。