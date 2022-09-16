美國參議院外委會醞釀多時的《台灣政策法》，原本內容嚴重跨越美中關係「紅線」，各界預期將掀起另一波大浪。結果在各方角力的斡旋之下，日前修正通過。雖然表面上一場「完美風暴」就像日前颱風一樣，暫時過去，但是台灣再度捲入美中之間的颱風季節裡，下一波暴風圈不知何時再來。

《台灣政策法》兩度延審，顯示美國國會內部未達成共識，而且美國行政部門唯恐該案影響「拜習會」，對之尤表關切。月前美國副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)約見中國駐美大使秦剛，「預告」此事。陸方自然不悅，威脅將予「攤牌」。其後美國國安顧問蘇利文及《華盛頓郵報》等媒體先後發出警告；甚至與蔡政府關係良好的前副國務卿阿米塔吉也呼籲美國應著重對台實質幫助，而非「象徵作為」。在此風暴前夕，我外交部竟將該法案譽之為「旗艦級挺台法案」，表示「歡迎與感謝」，渾然不知其中對於台灣可能帶來的凶險。

如今該法案初審通過，後續過程仍充滿不可預知的變數。然其顯示的背後意義，則是我政府當前對美外交工作中的「國會遊說」，其內容已窄化為「民進黨黨意與台獨目標」。台灣人民的生計安危與永續發展，甚至於美國的外交利益，似乎不在考量之中。

台灣囿於缺乏邦交，不能公開直接地與各國行政首長交流，只好藉助於限制較少、易於操作的國會聯繫，這是無奈的現實。但是，外交事務方面，國會議員大多扮演「邊際功能」(Marginal function)的角色。台灣苦命外交的基本面仍當「以行政部門為主、以國會議員為輔」。

不幸的是，我對美外交已「不對稱地」偏重國會聯繫。美國行政部門在高唱美台關係「堅若磐石」後，對於「印太經濟架構」及「晶片四方聯盟」等台灣關切的實質需求先後回絕，態度果然堅若磐石，蔡政府被迫轉向國會取暖。然而即使國會工作也流於炒作敏感議題，諸如《台灣旅行法》與《台灣保證法》等，都是華而不實的「國會意見」(Sense of Congress)，毫無行政拘束力。

1979年台美斷交後，我對美國國會工作達到高峰。當時一些親台國會大咖，諸如參議員高華德、赫姆斯與麥肯等人，俱為美國股肱重臣。我們對美國會工作發揮了期待的效果，最具代表性的範例就是《台灣關係法》的通過(1979年)與李登輝的訪美康乃爾大學之行(1995年)。

當時還有一個重要背景：冷戰時代美國行政部門常在重大棘手的國際事

務上與國會「唱雙簧」，彼此有默契地扮演「Good guy/Bad guy」角色。而且大陸尚未崛起，反制力量有限。相對地，台灣榮居亞洲「四小龍」，較有財力餘裕支撐國會聯繫的相關工作。

如今這個場景全變了。首先，21世紀以還，美國行政部門在外交事務上的權力高漲，國會制衡的角色漸趨式微。試問：小布希捏造理由攻打伊拉克、川普脫群（TPP與《巴黎氣候協定》）排歐、拜登貿然撤軍阿富汗，這幾件讓美國顏面無光的事，國會可曾有效地預防或制止？

美國會議員在國際事務方面大多鷹派。台灣在民進黨執政後國勢日頹、財力困窘，我們的國會工作必須慎選目標、量力而為。《台灣政策法》的主要提案人日前訪台，曾就晶片與華航購機案等案遊說我方，其間是否有利益交換，不得而知。但本案的後續協商，除了美中磨合以外，涉及美國行政與立法部門、甚至兩黨間的角力，都是期中選舉的Sideshow。台灣涉入其中，是否明智？

台灣對美國會工作具有深遠的歷史背景與莊嚴的國安意義，是一項需要謀略與智慧的外交工程。如今美中台關係迥異以往，我們期待「國會工作2.0甚至3.0」的出現，確保神聖的外交大業不受任何政黨的挾持。（作者為前大使、國立清華大學副教授）