中國大陸國家主席習近平疫情後首次出訪的重頭戲，就是俄烏戰爭以來與俄羅斯總統普丁的首場會談。而在台灣最關心的部分，習近平首次提出「任何國家都無權做台灣問題的裁判官」表述，似在回應剛出爐的美國《台灣政策法》。

稍有意外的是，「習普會」通稿中只提及俄羅斯對北京涉台立場的支持，卻未出現習近平對俄烏戰爭的表態。聯想到不久前大陸人大常委會委員長栗戰書訪俄時「策應論」引發爭議，而俄方主動釋出的普丁開場談話也坦承「理解（中方）的問題和憂慮」，說明北京並未對俄照單全收，這也再次印證了美方曾透露「未發現北京軍援俄羅斯或協助其逃避制裁的證據」的真實性。

「習普會」著墨台海議題並非孤例。觀察其他中亞和東歐領袖的表述，第一種是直言「支持中國統一」（如白俄羅斯），態度最力挺；第二種是表態「堅持一中原則」（如俄羅斯），態度也相當清晰；第三種則是重申「奉行一中政策」（如蒙古），態度並無加碼。北京獲得友邦涉台的集體表態，這個動作本身就是對美方陣營打所謂「台灣牌」的一次反制。

不過，由於中亞前蘇聯國家並非鐵板一塊的親中親俄，不少國家經歷民主化、威權回潮以及顏色革命再民主化之後，與西方關係拉近，故除了俄羅斯、哈薩克等大陸「鐵桿」友邦以外，其他國家的台海主張仍相對謹慎。雖然承認一中、不與台灣發生官方關係的立場不會動搖，但也會對台海危機保持擔憂和關切。因此，習近平此次中亞之行的首要任務，並非是構築台海議題的統一戰線，重點是以下兩項：

第一是鞏固和彰顯其核心領袖的政治地位。如多位中亞領導人稱讚習近平「英明領導」，烏茲別克總統授勳時肯定其是「中國共產黨核心和中國人民核心」，這些表述都折射出20大前大陸政局穩定、沒有意外，近期西方輿論的質疑和傳言應很快煙消雲散。尤其要留意的是，中亞領導人均就新疆問題表態支持，說明在北京看來，無論是在地緣政治層面還是內部維穩層面，新疆問題都得到穩定控制，這是習時代重要政績。

第二是以政經兩手塑造「新陸權主義」共同體。此次習近平中亞行主要目的是上海合作組織峰會，而伊朗、土耳其的加入意味著北京主導的區域安全組織已經「連成一片」，同時中方與多位元首會晤時均提及「命運共同體」，這是習時代大陸外交新名詞。此外，上合組織是「一帶一路」的重要場域，特別是北京主導和規畫的高鐵運輸幹線有望在未來5至10年內串起整個中亞地區，這將為亞歐陸權力量的崛起奠定基礎。

海權與陸權之爭是人類文明的永恆主題，背後也決定了事關政治制度、生活方式的意識形態權力轉移。台灣具有中華文化底蘊，但400年來受惠於海權文明恩澤，習近平念茲在茲的「百年未有大變局」就包括「新陸權主義」的崛起，這也是台灣歷史的十字路口。（作者為智庫研究員）