據「網路溫度計」聲量統計，近1個月話題王、聲量王都是陳時中，其所提「公廁三寶」、「偷窺哏」，網路聲量高居第1及第2名，第3名「慈濟爆採購BNT遭阻」，第4名「政府採購疫苗檔案封存30年」都是和疫苗有關的話題。無獨有偶的是這些話題的負面聲量全都輾壓正面聲量，畢竟全面汰換免治馬桶不僅所費不貲，也被質疑畫錯重點，而大家對公廁最在乎的是整潔，「偷窺哏」讓議題失焦、引發性騷爭議，自不待多言。

至於疫苗與一般民眾的關聯性最高，自詡「超前部署」的政府卻讓民眾連年排隊買口罩、打疫苗與買快篩劑，早已成為民眾心中的痛，更將當時的疫情指揮官陳時中當作宣洩不滿情緒的出口，負評輾壓正評，再正常不過。而從這些話題聲量中也可清楚發現，阿中人設確實出現問題，除了「逆人設」外，還有原本對其有利、可操作的指揮官人設亦恐被廣泛的質疑所淹滅。

首先，「逆人設」恐導致進退失據的窘境。陳時中可能是看了一些民調，發現自己年輕人的支持度落後，就想去做一些Kuso或自認創意的「類年輕」操作，所以到酒吧學調酒與年輕人同樂，但宣傳免治馬桶的影片出現他探頭偷窺的橋段，被認為譁眾取寵，甚至扯出性騷擾風暴，導致過猶不及，拓票年輕族群的策略反而翻船。

照理講，陳時中在選戰中的相對優勢應該是「指揮官人設」，比如說沉穩、專業、經驗、臨危不亂、能夠應付危機、抗壓性強；就算今年本土疫情爆發，他作為指揮官跌落神壇被廣泛質疑，但前兩年疫情尚稱穩定，這些元素若能充分使用在他的創意活動或是政見行銷中，對中間選民未必沒有說服力，但這些應該要強化、能為其加分的元素他幾乎沒有表現出來，導致無法拓票中間選民，也吸納不到年輕族群選票，陷入「前不著村、後不著店」進退失據的困境。

其次，指揮官人設的相關元素雖然對阿中有一定利基，但從現今他被質疑在指揮官任內可能藉其職位權力擋民間團體採購疫苗，甚至指揮中心的疫苗採購也有黑箱，已經讓他在競選中失去優勢。就前者來說，慈濟執行長透露採購疫苗過程中，接到許多來自政界、工商界大老的勸阻電話，就算阿中說破嘴沒有擋疫苗，或是轉移焦點說是有擋大陸的滅活疫苗，外界質疑聲浪仍未減，國民黨甚至提出更多的事證，對其步步進逼。

以後者而言，疫苗採購資訊「封存30年」受到質疑後，阿中則稱是保存30年，不是保密30年，又說疫苗資訊隨時可公開，但面對立法院調閱資料，合約重點還被塗黑遮蔽，除引發外界一連串質疑外，立委蔣萬安甚至要告發陳時中瀆職。

至此，在指揮官任內有關的作為現在都成了對陳時中不利的負評，反而牽制了他的選情，他要從容解釋都有困難了，哪還有餘力去鋪陳原本對他有利的指揮官人設？特別是目前已到選戰後期了，崩解了的人設若無法有效重塑，阿中的選情恐怕也無力回天了。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）