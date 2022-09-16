在民進黨側翼不遺餘力地「笑死」楊丞琳之際，立委王定宇爆出「盜圖門」，他不僅創造虛假的人設餵養選民，更侵犯他人智財權，甚至在被踢爆後，矢口否認，唬爛是店家文宣，並已取得店家同意。

王定宇的回應與月前林智堅稱論文沒有抄襲是一樣的倨傲和套路，先宣稱是選舉/政敵抹黑，再製造假事實企圖混淆視聽，並以強硬態度駁斥質疑。最後被證實為謊言時，迅速消失/淡化或消音，等待下一次浪潮再起。

這不是王定宇第一次厚顏無恥地說謊，他的婚外情在地方政壇早已是公開的秘密，卻可辯稱與女方關係為「室友」，連承認「做了天下男人都會做的事」的基本道德感都沒有。於是網友做了哏圖反諷：「王定宇真正現場吃到的美食，A.泰國蝦；B.維力炸醬麵；C.魚丸湯；D.若芳。」可悲的是，即使如此，王定宇的立委職位明年依然穩穩連任，只因他身處萬年長青的選區。

無獨有偶，陳時中滷肉飯照亦是盜用部落客圖卻輕描淡寫說誤植，甚至以維護智財權為由，向警局檢舉二創免治馬桶選舉影片的網友。這簡直是張冠李戴，網友創作的素材是韓片《熔爐》，陳時中未有版權，無法主張權利，而他的肖像權也因是公眾人物，必須有明確違法使用行為才能主張權利。陳陣營此舉不過是要恫嚇網友，避免他在選戰中被丑角化和邊緣化。

什麼原因造成民進黨人對社會大眾毫不掩飾地說謊，卻一副氣理十足的模樣?說到底，還是憑恃民進黨抗中神主牌，心存僥倖，認為選民終會容忍他們的所作所為。「那不然呢，難道你要選國民黨？」他們如是威嚇選民。

這也是陳時中團隊充斥「政二代」的原因。民進黨自美麗島事件以來已成立四十載，二代已滿山遍野，亟需舞台露出，所以他們成為先前還是文青身分時口中批判的「靠爸二代」。而這些政二代還是文青時，不時表態支持女性平權、反歧視、反性騷擾，主張原創與智財權等，現在身處競選團隊，樣樣反著來。之所以可以雙標，因為他們以為對手不堪一擊﹗這不過是權力的傲慢而已。

我也看到陳時中與他的政二代們正在步國民黨後塵。陳時中在選戰中的文宣及言行散發著父權沙文主義，抄襲剽竊，並時而顯露倨傲心態甚至猥瑣低俗品味。而民進黨掌握著較從前國民黨執政時更運用自如且不受節制的國家機器，從實體的農漁水利會系統、童軍組織到幾近一言堂的媒體，再到全面買斷網紅，豢養側翼，控制網路聲量與風向，民進黨已謂「台灣威權政體2.0」。

幸而，台灣人民曾經成功地拋棄國民黨，我相信，以民進黨抄襲的黨性，只會跟隨國民黨的腳步。（作者為元智大學資訊管理學系教授）