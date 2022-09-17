今年歐洲的9月天，無論是政治上，或是氣候上，都面臨數十年難得一見的重大挑戰。因為俄烏戰爭引發對於俄羅斯的制裁，遭到「（截）斷（天然）氣」的反制，歐洲國家因應的非常手段：短期（1年）是開採煤礦，以及尋求石油天然氣的替代來源，中長期則希望在2027年不再依賴俄國，取而代之的除了核能和再生能源，還有（液化）天然氣。但這裡有一個連動的問題，就算不依賴俄國的石油天然氣，短中長期而言，也無助於歐盟2050年「碳中和」長遠目標的達成。

9月2日，G7的財長和央行行長於線上會議達成共識，「錨定」俄羅斯每桶原油44美元的交易價格上限，將在12月5日開始實施，而相關的石油產品，從明年的2月5日開始。由於北海布蘭特原油價格的8月份平均價格，是每桶100美元，遠遠高於美國每桶44美元的「指導價格」，引發俄國政府採取強力的反制措施。原本因為年度歲修而開開關關、9月3日恢復供應的北溪一號天然氣管線，隨即被無限期關閉，居高不下的歐洲能源價格，對於人民日常生活的物價飆升，隨著寒冬的來臨，更顯得雪上加霜。

因為對俄國的制裁導致能源短缺、電費飆漲，結果見諸於各國工會的罷工，要求加薪，苦不堪言的民眾，走上街頭，形成歐洲各國政府的沈重政治壓力。除了向中東和北非尋求替代來源之外，不同的因應方式，並無法完全解決眼前的能源問題。一方面，德國政府雙管齊下，將核能電廠延後除役，以應不時之需的備用能源，同時也被迫重新開採煤礦；而波蘭因為今年3月就禁止俄國的無煙煤炭進口，進入冬季之後，反其向而行的是，開採污染最嚴重的淺層褐煤。就連擁有58座核電反應爐，核能占全國能源比例超過55％的法國，都必須要由總統馬克宏親自出馬，前往以前的殖民地－阿爾及利亞，尋求天然氣與原油的合作。

事實上，為了減緩地球暖化和極端氣候的影響，歐洲一直都是世界各國的楷模；而對於人類最具體的貢獻，莫過於2015年的巴黎氣候協定。今年為了因應能源短缺的危機、促進並加速能源轉型，達到2027年停止採購俄羅斯能源的政目標，歐盟（執行委員會）已經在5月提出，金額高達3,000億歐元（約9兆新台幣）所謂「重啟歐盟能源」（REPowerEU）的投資計畫，而其核心則是太陽能的大規模部署。明年（2023年）可望完工的液化天然氣接收站，將有希臘、賽普路斯、以及波蘭的格但斯克；從希臘一路向北，保加利亞和羅馬尼亞的天然氣儲氣站，也都是能源短缺的中長期因應對策。歐盟2027年之前，對於天然氣的大量投資，所延伸出來的問題是：天然氣也是化石能源，而且會排擠到再生能源（風電和光電）的長期發展。

當歐洲大陸的部分國家重啟燃煤發電，做為短期過渡的因應措施，一方面，無助於解決制裁俄羅斯的後遺症，另一方面，面臨今年冬天跨境的燃煤污染，也不是長久之計。由於能源短缺或轉型，都不是一蹴可幾；再者，原本預定所要檢討溫室氣體減排的成績單，涉及到的還有全球再生能源的發展目標。

根據國際再生能源總署（IRENA）（The International Renewable Energy Agency），以光電為例，荷蘭預計要在2023年達到2GW（百萬瓩），而德國遲至2020年，才建造1.5 MW的發電廠。以風電為例，全球的離岸風電裝置容量，在2010年只有3GW，2020年就十倍速成長到34GW，而預定的目標，則是要在2030年再成長十倍到380GW，並希望在2050年達到2000GW。

今時今日，回顧俄烏戰爭之前的宏遠規劃和美好願景，已經有本質上的改變。首先，歐盟倉卒推出的因應對策，未必能夠解決短期的問題，而且不利於中長期政策目標的達成。其次，目前能源短缺的窘境，勢必難以兼顧2030年再生能源的目標；對於歐盟在2020年的綠色新政，2050年達到「碳中和」的願景，無疑已經是一大警訊。最後，最近幾年的極端氣候，加上今年冬天的能源危機，由於各國受害程度和應變能力，乃至於國家利益各有不同，步調不一。至於結果將如何，就看歐盟執政當局未來能否調和鼎鼐，共同解決問題了。