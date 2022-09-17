最近台灣歌星楊丞琳說她小時候家裡吃不起海鮮，慘被綠網軍圍剿，說她在醜化台灣人。據新聞報導，楊丞琳從小就得幫父親還債，不要說吃不起海鮮了，恐怕連吃碗滷肉飯都很奢侈。

我小時候，家裡窮得只能每天吃海鮮。真的。

我出生在北台灣八里鄉的外公家，親友們多數以捕魚為生。漁季來臨，他們就會划著小舢板，到淡水河口附近的海上，撒下漁網然後拖上岸。這時村民們就會主動來幫忙，合力把漁網往岸上拉。這種活動當地漁民稱為「牽罟」。然後我們就會看到被網住的魚兒在水中跳躍，魚肚在陽光下閃爍著銀光，讓岸上的女人小孩充滿著期待。網到的魚，大點的就拿去鎮上賣，小一點的就讓幫忙牽罟的大人小孩帶回家分而食之。這些分來的漁獲，就是我們常吃的「海鮮大餐」。

童年時生活條件較差，平日除了用豬油拌稀飯吃外，鹹魚更是桌上常見的主菜。所以這種曬乾過的「海鮮」簡直吃到怕，唯有在漁船出海捕魚，可以吃到新鮮的海產之外，其他只有在大拜拜等農曆節慶日，才會有豬雞鴨鵝等肉類食品可吃。其中牛肉是鄉下人的禁品，因為牛只是幫忙種田的功臣，善良的鄉下人懂的感恩，絕對不忍心吃牠們。

記得當時還能捕到帶有硬殼及尾巴的鱟魚，肉質鮮美，口感與豬肉十分相似；煮熟後沾醬油吃，還真能解解無豬肉可食的饞。

住在海邊，吃海鮮是日常。一般人買不起豬肉，那可是奢侈品。吃自己養的豬雞鴨鵝，只有在逢年過節、婚禮上及拜拜時才吃得到。

因此，生活條件較差的漁民們，窮得只能餐餐吃「海鮮」；唯有城裡的有錢人，才能吃到大魚大肉。而海鮮在城裡的一般餐廳裡，尤其是日本料理餐廳，如龍蝦、鮑魚、干貝、螃蟹之類的美食，的確十分昂貴，一般工薪家庭是吃不起的。

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