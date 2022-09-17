年底縣市首長選戰將近，如何吸引年輕人選票，受到許多候選人的重視。不過候選人的團隊為了吸引年輕人眼球、選用年輕人都熟知的影視題材，最好還是先對自家候選人要「致敬」的橋段做好功課，才不會原本想要討好年輕人，結果卻害自己丟了大臉，

就像台北市長競選人陳時中，日前備受爭議的免治馬桶宣傳影片風波，陳時中本人因為模仿了韓國電影《熔爐》當中，聾啞學校的校長從廁所門板上探出頭來的動作，被許多網友批評是噁心當有趣。陳時中扮演《熔爐》裡的校長，除了做出偷窺動作令人不適，更重要的是很多看過《熔爐》的年輕人觀眾都知道，該名校長就是在片中犯下令人髮指罪行的性侵加害人。

陳時中自己想必是沒有看過《熔爐》，不然怎麼可能興高采烈扮演這個角色。那這個問題就出在陳時中自己競選團隊的工作人員，和這支「形象廣告」幕後的工作人員了。從廣告宣傳的角度來說，當然是「不管正面新聞還是負面新聞，只要有新聞就是好新聞」。可是除非陳時中要當的是網紅，只求出名、不求賢名，不然就連年輕人都不會對他這部，想要靠致敬知名影視片段拉近距離的廣告，產生太多好感。

這就是現在政治娛樂化，讓很多想要展現「親民」的政治人物碰到的一大考驗。政治人物一方面想要用年輕人喜歡的影視IP，或是用娛樂化的方式吸引年輕人目光，但同時又因為自己甚至是幫忙操刀的幕後團隊，對這些流行文化、大眾文化一知半解，反而讓看到的民眾產生負面聯想。如果只是鬧個無傷大雅的笑話也就罷了，但像陳時中這樣引起許多選民反感的宣傳，還不如不要做。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※