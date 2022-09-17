外交部9月16日發布新聞稿，指名道姓「嚴厲譴責」俄羅斯總統普丁。在外交辭令中，通常不會指名道姓批評他國元首，頂多用「遺憾」表達不滿。如果是嚴重不滿才用「譴責」。外交部「嚴厲譴責」應該是距離宣戰只有一步之遙。

普丁9月15日與習近平在烏茲別克出席「上海合作組織」元首峰會並於場邊會晤時，普丁重申支持「一中原則」，並譴責美國在台海的挑釁行為。普丁的行為觸犯了外交部兩項大忌，令外交部怒火中燒，憤怒難當。

第一，蔡政府一向認定「台灣不是中國的一部分」，但又不敢明目張膽主張台獨，於是創造「中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬」的說詞。同時指稱聯合國第2758號決議並沒有解決台灣2300人民參與聯合國的問題。

但是普丁重申的「一中原則」完全否定了蔡政府的說詞，因此外交部怒不可遏。

第二，普丁譴責美國在台海的挑釁行為。但是蔡政府一向扈從美國，認為美國在台海的作為是伸張正義。然而普丁竟然譴責蔡政府的「美國爸爸」在台海挑釁。是可忍，孰不可忍！

據報導，外交部已經在7月31日停止對俄羅斯試辦的入境「免簽證停留21天」待遇。此外，按照外交慣例，如果甲國對乙國做出極不友善的行為，乙國可以召回大使以示抗議。如今普丁對蔡政府極不友善，外交部要不要召回蔡政府派駐俄國的代表呢？

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