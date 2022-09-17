中華民國111年國慶將至，國慶籌備委員會日前公布了主視覺，將主題定為「守土衛國，你我同行」，強調台灣自我防衛的決心。「守土衛國」的主題意旨不錯，問題在於明明是中華民國生日，主視覺中卻不見「中華民國」之名，英文卻明示TAIWAN NATIONAL DAY。中華民國國慶變成「台灣國慶」，分明是否定中華民國的法理地位與存在現實，這不但不成體統，而且暗藏台灣獨立的玄機。

暗渡陳倉誰願意同行

在中華民國的國慶主視覺中表露不衛國而要建國的圖謀，必然在敏感的兩岸關係中投入變數，而進一步激化兩岸關係，使其更趨緊張。民進黨政府究竟是在保衛哪一國？這樣明目張膽地暗渡陳倉，簡直是在向對岸發出戰書，焉能「守土」？而真正「愛台」的民眾，凜於戰爭的恐怖，究竟多少人願意「同行」？

這個圖案的視覺效果或許如同留言者感到的，「很好看」、「水噹噹」，但其背後所隱藏的心機，卻是很偏執的。這種在國慶圖案「排中（華民國）趨獨」的作法，簡直就是罔顧外在情勢的變化，故意挑釁對岸，不惜將台灣推入戰爭的火坑中。

民進黨從來不承認中華民國的法統地位，因而在台灣內部造成國家認同的分歧與衝突，在兩岸之間則引發對岸擔憂台灣圖謀獨立，從而破壞中國的領土完整，因之產生越來越強烈的統一緊迫感，且透過軍事實彈演習越過台海中線，造成主權與治權範圍實質上涵蓋台灣的「新現實」，而且將在台灣四周領海進行演習變成「新常態」。

民進黨如果不認其危害台灣安全這筆爛帳，不妨去翻閱馬英九執政時代的兩岸關係，當時兩岸和諧共處，諸事共議，而台灣卻沒有退讓與損失，仍然堅持中華民國的法統地位，貫徹一中各表而能在外交上與兩岸經貿上暢行無阻，飽收紅利。台灣在前後兩個政府所受待遇何以有此天壤之別？關鍵在於國民黨政府持守中華民國的國號與法統。因為持守中華民國大旗以及憲法明定的一中精神，就讓對岸確信台灣沒有走向台獨的疑慮，所以可以在堅固的政治基礎上進行官方來往。

民進黨執政後完全不承認一個中國原則，同時不認同中華民國的法統地位。另一方面，蔡政府將「親美反中」推到極致，全然迎合美國「以台制華」的戰略，把台灣變成美國遏制中國的馬前卒，自甘為其效犬馬之勞。然而，民進黨越是抱緊美國的大腿，美國越是把台灣當作供其差遣的急先鋒，中方越是認定其有「倚美謀獨」的圖謀。美國參議院外交委員會日前通過《台灣政策法》就是顯例，這也是台海近年兵凶戰危的緣由。

兩岸萬事莫如避戰急

民進黨拋棄中華民國，就是欲在法理上「去中國化」，也就是走向實質台獨化。然而，站在台灣安全的立場上考慮，中華民國正是台灣安全的有效護符，雖然無法抹除對岸的統一意志，至少可以確保兩岸關係是一國之內的主權爭議與治權涵蓋問題，而不是兩個主權國家之間的交鋒與對抗。由於民進黨政府執意台獨化，所以去中國化與否定中華民國唯恐不及，益使中共「制獨」之心熾烈。其實，只要台灣堅持中華民國國號所體現的一個中國原則，讓對岸確信台灣沒有謀獨之心，就可將兩岸關係回歸和平發展的道路。

目前兩岸之間萬事莫如避戰急，民進黨偏偏反其道而行，迭在不要緊之處挑釁對岸，而在要緊之處火上加油，終使兩岸關係持續走向戰爭邊緣。如果民進黨政府跟國民黨執政時一樣，從言詞上到行動上，對中華民國敬謹奉持，別無二心，則對岸雖不滿意但也必須暫時忍受，則兩岸如何會陷入如今兵戎相向的險境中？

高舉中華民國大旗是台灣守土的必要條件，任何否定中華民國或是心存「脫中」的企圖，都將使台灣面臨遭受懲罰戰爭而失土的危機。一言概之，唯有衛國才能守土，才能促使多數民眾心甘情願地「你我同行」。