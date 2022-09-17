九合一大選將屆，選情卻罕見冷清。這是因選民已對選舉麻痺，還是政黨間的攻防過於空洞，才讓人選擇冷漠以對？截至目前，選戰雖打得烽火連天，卻幾乎看不見有真正的牛肉端到面前。

例如，在南投縣，民進黨主攻的議題，是指控國民黨候選人的「爸爸」是更生人；在宜蘭縣，則主攻國民黨候選人的「女兒」是地下縣長；在桃園市，是緊咬國民黨候選人的「前公司」研究計畫涉嫌抄襲。

台北市更是經典，民進黨在選戰倒數階段的軸線，是指控國民黨候選人的「爸爸」不是蔣家後代，要求提供DNA鑑定，連死人骨頭都不放過。無論結果真或假，人家的家務事，到底與選民何干？

就當台北人會傻到拿DNA來決定投票意向，難道民進黨忘了自己這幾年強推去蔣化，三天兩頭喊拆中正紀念堂，如今卻千方百計要證明對手不該姓蔣。依照民進黨邏輯，不正是要選民反過來支持蔣萬安？不談未來，只看祖宗十八代的民進黨，是不是該回頭看看自己距離選民有多遠了？

相對於民進黨對提出政策牛肉顯得怠惰，國民黨也是半斤八兩。同樣以台北市為例，此時若要選民舉出一件對蔣萬安印象深刻的政見，試問又有多少人能講出來？

以前政治上的空戰是指宣傳戰，到今年卻成了「空洞」的「空」，朝野有志一同想以「空」戰騙取你我手中的選票。

此情此景，當然會讓愈來愈多選民用沉默來回應眼前的鬧劇。但隨民主素養日趨成熟，或許有人會因此不投票，相信會有更多人憤而投下賭爛票。繼續擺爛打「空」戰，就等著被這股無聲力量制裁。