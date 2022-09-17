去年底北京60歲以上常住人口占比突破20%，步入中度老齡化社會，預計2025年大陸將進入中度老齡化社會。官方近日開通「中國老年人才網」，打造高齡者再就業網路平台，面對老齡化這個棘手的挑戰，開發老年人力資源成為大陸應對老齡化的新思路。

大陸正從社會觀念、基礎設施建設、社區服務等，多方位為老齡化社會做準備，發掘老年人力資源是大陸開始觸及的新領域。2021年11月大陸官方發布《關於加強新時代老齡工作的意見》，提出「探索適合老年人的靈活就業模式，鼓勵老年人繼續發揮作用」。

老年人能力和價值重估

老年人力資源的開發，不僅可提高社會人力資源的利用效率，也拓展了老年人的生命空間，幫助老年人獲取新的知識資訊，縮小代際之間認知、情感的差距，減少老年人由於世代隔離、人際疏遠和資訊孤島等帶來的邊緣化和孤獨感，可謂經濟、社會價值兼具。

從官方引導和民間實際操作來看，大陸已經意識到「銀髮經濟」不應局限於和老年群體相關的醫療健康、家政服務、旅遊文化等消費產業，也可以拓展發掘老年人所能創造的勞動價值。

首先，重新認識當代老年人的能力和價值。大陸主流的退休年齡女性為55歲，男性為60歲。2020年大陸人口普查數據顯示，大陸60歲及以上人口超過2.6億人，其中60到69歲的低齡老年人口占55.83%。因大陸社會發展，已退休的低齡老年人仍保持著較好的智力水平和身體狀態，他們的受教育程度也普遍高於過去，其中不少受過高等教育，他們在專業領域仍擁有豐富的經驗、技能和縱深的社會網絡，具備參與生產勞動、社會管理、科學研究、文藝創作等社會事務的能力。

2018年阿里巴巴曾發布「年薪40萬人民幣（約178萬新台幣）招聘老年產品體驗師」的招聘信息，應聘者有83歲畢業於清華大學的阿嬤和62歲用PPT進行自我介紹的阿公，顛覆了年輕人對「銀髮族」的認知。新上線的「中國老年人才網」分「隔代教育」「雙創平台」「求職招聘」「才藝展示」「時間銀行」等多個欄目，代表了老年人照顧孫輩、創業、再就業、自我實現、公益服務等勞動形式和勞動價值的多個層次。

借鑑日本立法保障權益

老年人再就業過程中，無論是參與正式勞動創造經濟價值，還是參加社會公益活動、提供公益服務，甚至照顧孫輩減輕家庭養育壓力，都應被社會認可。政府可透過減稅、補助金等政策，鼓勵企業僱傭老年人，鼓勵老年人自主創業或組成非營利組織，如社區咖啡館、社區心理諮詢室等，鼓勵低齡老人參與「時間銀行」等互助養老模式。台灣常態性舉辦中高齡就業博覽會，做為媒介，日本有專業的老年人力資源公司，為老年人求職提供便利，大陸亦可設置服務老年人就業的中介機構。

大陸老年人就業仍在起步探索階段，由於老年人就業具有工作性質多元、工作時間、場所靈活鬆散、安全風險較高等特點，這意味法律、政策、企業管理及就業環境需要全方位調整。一方面企業的用工模式、管理模式需要進行適老化改造，如工作強度、工作體驗、薪酬制度等方面需要進行相應調整。另一方面，法律以及社會、商業保險體系也應對於老年勞動者權益進行保障，對企業風險管理予以支持。

日本於1970年進入老齡化社會，作為超老齡化國家，在老齡化僱傭法律更新、工作適老化等方面上，更具體系、專業，也相對完善。目前日本有《老年人僱用安定法》《老年人就業穩定法》《就業保險法》和《勞動者事故賠償法》等多部法律對老年人就業中的權益界定與保障。法律的保障讓日本老年人就業能夠健康發展。台灣近年也出台《中高齡者及高齡者就業促進法》，保障退休人員重返職場的權益。

在海峽兩岸老齡產業博覽會等平台上，養老話題交流頻繁，當可為共同建設「老有所用」的適老社會共同努力。