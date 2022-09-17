新冠疫情初起，由於政府迅速採取封境措施，禁止了大陸來台的旅遊團，甚至連已經在台遊覽的團體，都命令其提早結束行程，回返大陸；再加上民眾自保意識高昂，做足了自身的防範措施，因此，第一波的疫情，並未波及於台灣。政府遂趁此大肆宣傳，宣誇「台灣防疫第一」的成果，台灣民眾也沉緬於此一光環中，忽略了後續可能的危機。

自2020年3月，政府針對新冠疫情的防衛，先是編列了600億的經費，其後陸續追加4次，總經費高達8400億；但是，儘管經費充裕，整個防疫措施除了口頭上的無限宣誇外，其實成效未彰，從一開始的口罩之亂到疫苗之亂、快篩劑之亂、抗病毒藥物之亂，一路上可以說是荒腔走板，8400億的預算，以台灣2300萬人口來說，平均每人應可分得3萬6000元，如果真的用其所當用，前此各種亂象，理當不會發生。但是，對此8400億的預算花費，政府秘而不宣，也不知到底花用在何處，連當初救命的疫苗，都還是由民間捐贈，才勉強度過難關的。

這筆龐大的經費，究竟用到何處，政府始終未有交代，而今年以來，疫情急轉直下，迄今全台超過500萬確診，萬餘人死亡，政府最終只能以「與病毒共存」為由，完全鬆綁，8400億形同打了一個虛蕩的水漂，竟不知沉沒於何處，且老百姓因為疫情的封管措施，卻受到嚴重的經濟衝擊，百業蕭條，尤以餐飲、旅遊等行業受創最鉅，直到今日，猶然未見起色。

前此的防疫經費，既無實效，又乏明細，已啟人疑竇，究竟未來疫情的走向將會如何，看來政府也是摸石子過河，走一步算一步，全無規畫。但是，防疫經費的編列，卻大幅增加，明年度較諸今年度的187億，整整多了658億，達845億，有4倍之多。這筆預算的編列，是相當古怪的，如果是預估疫情將會更嚴重、疫苗將會更難購買，那政府就沒有理由放寬管制；既放寬管制，則代表疫情已不足畏懼，則如此高額的預算編列，將用於何處？前副總統呂秀蓮懷疑是為了2024年大選「綁樁」之用，是十分合理的質疑。

防疫經費是用來「救命」的，用其所當用，是為正途，編得再多，也是理所當然，但是，衡諸前此政府運用這些經費的方式，諸如對疫苗採購價格的秘而不宣、對高端疫苗的偏愛、醫材醫藥的缺乏、藥害救濟的遲緩、醫療津貼的延宕，8400億究竟有無流入私人口袋或是圖利了他人？在政府的黑箱作業下，這些老百姓的血汗稅金雲遮霧掩，幾時才能撥雲見日向青天？

疫情連綿兩年多，台灣民眾無論是經濟上或精神上，都處於極度的荒缺與壓抑之中，唯一的「小確幸」，卻是意外的「防疫保險」，保費既低廉，而只要一經確診，即可獲得理賠，民眾在「有備無患」的心理下競相投保，因疫情的蔓延，目前理賠金額已高達900億之多。雖非每個人都有投保，但也高達百萬人以上可以「受惠」，但金管會卻未加以嚴格監督，遂使得糾紛不斷，保戶權益受損。不過也幸好有這筆意外的「小確幸」，否則民眾在這波疫情下受盡委屈，不知被政府Ａ去多少錢，個人收入又倍減，真是多重打擊。

台灣的防疫，在政府無限的驕矜與虛誇下，形塑了一個假象，兩年多來，假象一一被揭穿、戳破，徒然損耗了數以億兆計的金錢、喪亡了萬餘人的生命、抑鬱了2300萬人的精神，其成效如何，相信明眼人都能從一系列的亂象中看出。這些亂象，無不與防疫經費的流向相關。

眼見疫情又有復燃的跡象，近日以來的確診數又高攀至4萬多人，未來的情況如何，尚難逆料。但是，民眾有權利要求，政府花費了民眾如此龐大的納稅錢，就有必要將一應的運用支出細目公開化、透明化，呈露於民眾眼前，萬不容許以「保密」為藉口，掩蓋其中的貪腐弊端。（作者為退休大學教授）