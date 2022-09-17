美國參議院外委會通過《台灣政策法》刺激中共，兩岸專家學者莫不憂心升高軍事緊張態勢。總統蔡英文在一份政府聲明中表示，2023年的國防開支將增加近14%，總支出將達到194億美元，佔GDP的2.4%，創歷史新高。根據2023年度國防預算之編列，國防部表示，預算重點將持續推動「機艦國造」、提高裝備妥善、補充彈藥存量並提升後備戰力，發展「不對稱作戰」能力。

2022年3月，中國大陸公布國防預算比2021年增加7.1%，高達到2116.2億美元，儘管外界批評中國軍費不透明、低估的現象。解放軍一路追趕採購、研發先進武器，包括飛彈系統、隱形戰機、各式各樣新的航艦、船艦等等。

台灣現在才開始苦苦追趕，國防開支連續第6年調整，過去的預算通常年增長率不超過4%，多年來政府在國防領域上投資相對較少，主要資金用在國防改革，包括預備役培訓、軍隊招募、軍事訓練質量上，這時候面對兩岸軍事對抗加劇，提高預算，可以說是花錢買心安，看起來更像是一場軍備競賽。

無論是台灣、美國還是中國都在為戰爭準備，如果台海爆發衝突，台灣實際上有自衛能力，不但有自主研發的武器，也有美國武器。美國向台灣出售武器主要目的是為了維持兩岸軍事平衡。但台灣一邊向美國採購重武器追求平衡，一邊要發展不對稱作戰，蔡英文稱，為積極提升台灣「不對稱」作戰能力，無人機產業將是未來發展重點。看起來像是陷入了軍備競賽的困境之中。

台灣一直想學烏克蘭以不對稱作戰，但是烏克蘭軍事戰略提到的風險部分，主要是烏俄兩軍實力的差異問題，依照烏克蘭綜合防禦能力，澤倫斯基政府不追求與俄羅斯進行軍備競賽，這將導致國家過度軍事化，反而拖垮國家經濟。

不對稱致勝關鍵，要能找到省力不費時的「施力點」，其中關鍵在現代化軍隊與高科技武器，例如2020年亞美尼亞與亞塞拜然的戰爭，由於亞美尼亞科技武器與偵察能力明顯落後，影響到戰術戰法的運用；相較於亞塞拜然重金整軍改造現代化軍隊，加上新戰術運用，這場戰爭亞塞拜然打贏了這場戰爭。

此外，台灣還可以學習日本重金研發新進高科技武器，如果美國願意提供高精度飛彈系統以及情監偵系統的話，有助於強化不對稱作戰的能力。

俄羅斯是一個發展不對稱戰略經驗豐富的國家，有了蘇聯瓦解的前車之鑑，俄羅斯向來避免與美國軍備競賽，一方面將預算放在先進武器自主研發上，一方面出口武器，平衡軍事支出。

台灣雖然有武器自主研發的能力，但軍工產業規模與實力，是否能夠達到量產，礙於台灣地位，武器是否能夠出口都還是一個問號，現階段軍費支出「只出不進」，恐怕難以平衡軍事開支，因此必須更加小心避免陷入軍備競賽困境之中。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員）