中美貿易戰開打之前，全球化是工商業界的主流思維。貿易戰開打，兩國對於彼此的進口均課徵關稅後，工商界開始意識到「地緣風險」，強調「備用供應鏈」，也就是除了主流供應鏈之外，應當有個備用渠道，以減少主流供應鏈受到阻礙時，對於企業本身營業和發展的衝擊；用時間換取空間，等待貿易情勢恢復正常。

新冠疫情的來臨，則讓全球的工商界都感受到，不但要有備用供應鏈，而且還不能只有一條。新冠疫情傳染性高，一地發生，鄰國也可能發生，所以如果只有一條備用供應鏈，而且是在同一區域，到時還是無法保持生產和銷售的正常進行。

到了現在，雖然中美貿易戰後來沒有再惡化，新冠疫情也可能接近尾聲，但是去全球化的呼聲反而響徹雲霄。未來的世界，有可能逐漸演變成兩個互不往來的板塊，一如冷戰時期。但現在和冷戰時最大的不同，就是全球化的密集程度已經很高，一旦從超級密切往來，演變成互不往來，其調整成本將大到不能想像。

雖然如此，這個走勢的大方向可能很難改變，就是美國愈來愈和俄羅斯對抗，也愈來愈和中共對抗。最近美國參議院通過「台灣政策法草案」，明白表示要對台提供軍援。依據國內評論的解讀，這表示和烏克蘭抗俄一樣，美國不會直接派兵，但是會提供武器和援助，讓台灣用自己的人民來做抵抗。

美國採一人一票的選舉制度；在這個制度之下，民粹難免當道。而在民粹政治之下，誠如美國評論家大衛·羅斯科夫所言，美國需要一個外在的敵人：政治人物需要敵人來獲取選票，媒體需要敵人來博取收視率，國防工業需要敵人來販售武器，而政府國防部門需要敵人來增加預算。

對於美國而言，既然俄羅斯是敵人，中共是敵人，那就必須用一切力量削弱敵人，甚至最好打倒敵人。而最有利的方法，就是有代理人。這樣一來，戰場不會波及美國本土。依據各國媒體報導，現在有兩個現成的代理人，在歐洲是烏克蘭，在亞洲是台灣。

這個情勢短期內不會改變。今天有台灣政策法，明天會有別的法案，一個會比一個更激烈；就算友台人士如參議院馬基，因憂心升高台海衝突的可能而投下反對票也沒有用。美國即將期中選舉，如果一如外界預期，眾議院改由共和黨掌控，情況不會更好，應該會更壞。美國的兩黨議員，都要用對台灣的支持，來彰顯他們對付「敵人」的決心，來獲得更多的選票。

台灣曾經被《經濟學人》雜誌描述為世界上最危險的地方，而且還上了封面。這也許言過其實，但毫無疑問的，台海地區的政治風險是在上升當中；最新的BERI已經因此把台灣的投資排名，往下面調了3名。不過，台灣的政治風險愈上升，美國的政治人物愈喜歡打台灣牌，愈喜歡來台灣訪問，因為這可以創造更多的新聞。

在這種情況下，工商界不能不對於未來可能的風險開始做很長期的規劃。應該思考的方向至少有三：一是美國推動晶片聯盟等圍堵中共科技的經濟策略下，如何維持敏感供應鏈還能繼續運作？是要靠單一邊站，還是分散投資在各地區，建立個別供應鏈，以減少衝擊？這是現在進行式。

第二是要對於未來可能的台海運輸衝擊有避險措施。目前台灣是東亞供應鏈的主要節點之一：台灣從大陸、日、韓等地進口很多中間產品，然後同樣出口中間產品到這些地區還有東南亞。如果日後兩岸貿易受阻，不論是局部（只有兩岸運輸受阻）或全部（全部對外運輸受阻），有沒有備用供應鏈？

最後，就是工商業界能否透過其在台灣乃至世界的社會地位，來推動促進和平、減少衝突可能性的思維？和平從來都不會從天上掉下來，即使用盡力氣去推動，還不一定能成功；那就更需要努力了。世界上有走向和平的先例，就是美蘇分兩階段簽訂裁減核武協定。和平既然終極而言有利於各國人民，應該值得大力推動，不要放棄。

（作者為東吳大學巨量資料管理學院講座教授、前行政院政務委員）