當西方媒體近幾天在宣傳烏克蘭在哈爾科夫地區的成功反擊、俄羅斯在戰場上因士氣低落導致「重大失敗」的同時，普丁遠在中亞與多國元首會面，其中最為矚目的是與大陸國家主席習近平的會談。

普丁對習近平表示，俄方支持「一個中國」政策，譴責美國在台灣海峽的挑釁行為。俄羅斯外長拉夫羅夫會後說，兩人對國際局勢的評估完全一致，俄中將繼續協調雙方的行動。

台灣當局在16日即表示「中共在國際上與侵略者俄羅斯抱團取暖，反稱維護和平與現狀者為挑釁，高度顯示中俄威權合流對國際和平穩定與民主自由造成的危害」。

如果有仔細觀察在烏茲別克撒馬爾罕舉行的上合峰會的出席名單，可見包括俄羅斯、伊朗、土耳其、印度等15國的領導人出席峰會，在峰會前的晚上，一眾領袖在烏茲別克撒馬爾罕談笑自若相見歡，西方對俄羅斯的喊打喊殺似乎對普丁秋毫無犯。一眾中亞諸國的領袖都謀求與俄羅斯在石油和天然氣上的合作。

其中，普丁在上合峰會上表示，俄羅斯天然氣工業股份公司正在與中蒙合作夥伴敲定Soyuz Vostok天然氣管道項目的建設細節。Soyuz Vostok管道旨在通過蒙古將天然氣輸送到中國。據俄羅斯天然氣工業股份公司稱，該天然氣管道每年將能夠為中國輸送多達500億立方米的天然氣。即使西方國家極力限制，中俄在能源上的合作有進無退。

七國集團（G7）近期企圖限制俄羅斯石油的價格，以限制俄羅斯賺取外匯的能力。普丁曾表示，俄羅斯將對實施價格上限的國家限制出口，市場甚至擔心俄羅斯與西方的貿易戰會令石油市場有所震盪，可能會在未來幾個月推高油價。

上合峰會的時間點正好在G7企圖限制俄羅斯石油的價格之後，普丁有了回擊西方國家的外交平台外，還有排隊而至的國家需要向俄羅斯採購能源，在這個世界注目的外交平台上有大量強大的客戶接踵而至，甚至商討以盧布結算，普丁何懼之有？G7近期企圖限制俄羅斯石油的價格，間接令最大的石油消費國中國和印度購買更便宜的俄羅斯原油，西方國家以外的國家何樂而不為？

台灣當局稱中俄在「抱團取暖」，其實是缺乏一個完整的世界大局觀。即使面對美國橫霸制裁和威嚇，對俄羅斯的能源採購大有人在。台灣當局只見「一個中國」就暴跳如雷，只是一種沒有格局的表現。

（作者為國際關係及兩岸政策研究員）

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