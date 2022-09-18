在民38年（1949）的風雨飄搖中，流落在台的國民政府，除推動前述的民權政治以展現立場外，「聯俄容共」時期所謂「扶助農工」政策，似乎也沒有忘記；我平遠縣在民34年（1945）以後來台的前輩先賢，有不少就在台灣省政府各單位中，從事最基層的地政施政，竟終其生投身於這沒沒無聞的工作。這些終生沒沒無聞的流浪者，正是時下許多意氣昂揚者所指摘，在外來政權中貢獻其一生青春，而無聲消失的小咖們。

當民34年（1945）8月15日日本天皇宣布無條件投降，到同年10月25日國府正式光復接收台灣，中間僅有交接過渡時間約兩個月又十天。那時國民政府在重慶，要到台北，除了可乘20人左右C-46運輸機之外，要走陸路及海路，是非常費時而困難的。何況當時國民政府接收的重點在東北、華北地區，要和中共爭搶接收日軍或汪政權機構。能派到台灣從事接收的軍、政或其他工作人員，估計最多僅1、2000人。

日本占據台灣前後51年，處心積慮，武嚇文攻，確也下了不少工夫，前後派了不少日本人前來台灣，加強統治。據資料顯示，民27年（1938）時（日據台43年後），已約有31萬日本人定居台灣。但日本人治台，除高階或重要職務是日本人外，琉球人、本地的台籍輔助人員、跑腿人員及小三（無婚約關係者）人員等，為數應在31萬之上。後面這3種人，即台籍輔助人員、跑腿人員及小三人員等，無以名之，通稱為哈日人罷。像台灣著名的辜寬敏，其父辜顯榮，就是有名的輔助人員。李登輝，其父李金龍曾為日治時便衣刑警。蔡英文的父親蔡潔生，是日治時到東北學修飛機，民34年（1945）日本投降後回台，從修理機械到在台搜購地產致富。

所以在民34年（1945）8月15日日皇宣布投降的時候，全台灣的日本人、琉球人及哈日人或近100萬，還有戰爭期間駐台的日本陸、海、空軍未包含在內，故總人數或在100萬以上。日寇投降以後，國民政府要遣送日人回日本，台灣一地先後遣送回去的約49萬人，估計以軍人及琉求人為多。

不少日本人，在台已有兩代，根基亦已穩固；日籍台人，日本稱之為灣生，在日本當地亦受歧視雲，就在這8月15日到10月25日，國府正式接收而尚未接收的兩個月又十天中，不少灣生就改名換姓成為山寨台胞；而現實的情況亦是，日本戰後殘破，又吃了兩顆原子彈，若遣送回日本，則何以為生？故直接轉換為台灣的中國人，還是比較安穩的選擇。何況中國的接收大員，若知道有那麼多日本人要歸化，說不定還要表功請賞呢。

這就是1949年的台灣，當時台灣人口600萬中，日本人後代及哈日人極可能有近100萬，到現在或變成300萬，這好像正是民意調查中民進黨的鐵粉支持者。還有很重要的一點，不論偏共黨或偏國民黨的歷史工作者，都避重就輕談論的是，日本在甲午戰後覬覦中國領土，但日本人在嘴吧上卻說是協助中國防共。日本自幕府以後到明治維新，土地壟斷的情形是比較嚴重的，這正是共產運動的溫床。故西方的社會主義、共產主義等學說傳至東亞，最先是傳到日本，然後再傳到中國。像中國共黨的創始人陳獨秀、李大釗，都留學日本，文豪魯迅，也是留日生。

國民黨的重要領袖汪精衛，在日本時即曾加入共產黨；另孫中山的機要祕書戴傳賢（季陶，也是蔣介石次子蔣緯國的生父），在日本時就向孫中山吵著要加入共產黨，孫中山勸阻他說，馬克思是病理學家，不是生理學家，戴氏才沒有加入。總之，在民16年（1927）國民政府統一中國後不久，中日若開戰，勢將導致共產黨的繼續坐大，這是汪精衛、蔣介石和毛澤東等中國近代幾位英豪都清楚看見的一點，也是南京國民政府要先「安內」而後「攘外」的原由。

民25年（1936）的西安事變，使對日抗戰於民26年（1937）提前爆發，汪精衛會冒漢奸罵名到南京另組政府，和日本合作防共，有其歷史脈絡。前文曾提及民61年（1972）中日建交，毛澤東接見日首相田中角榮時，當面對田中說要謝謝中日戰爭，才使中國的革命成功，可見毛主席是一位很誠實的政治人物。不過以中國之大，看清華夏中國之重要問題之一為農民問題者，並非僅毛澤東先生一人，像孫中山，在中國共產黨成立之前10多年所提革命綱領：「驅除韃虜，恢復中華，創立民國，平均地權」，平均地權就是他壓軸的話。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】