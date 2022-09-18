前聯電董事長曹興誠宣布在「黑熊學院」投入6億元經費要培養300萬名協助區域防衛的「黑熊勇士」，也就是所謂的「民兵」。台北市長柯文哲批評這是一種「義和團」活動；無黨籍台北市長參選人黃珊珊對於要組「黑熊學院」沒意見，但軍事還是交給國防部。只是，「黑熊學院」隸屬於民間組織，開設的訓練課程，沒有真槍實彈的軍事訓練課程，真的能夠訓練出專業民兵嗎？

什麼是民兵？

一支可以隨時維護公共秩序的公民軍隊，也就是民兵，像是美國國民警衛隊（National Guard），又稱「國民兵」，在他們的官方徽章上，一個拿著槍的人，代表著民兵的形象。民兵是美國本土武裝力量，這些民兵平時有自己的工作，也有協助防衛的義務，算是另一份工作。

美國民兵每年至少服兵役100天，其餘時間可以做自己的工作與職業，許多民兵來自各行各業，例如工程師、醫師、工人、司機、教師等等，因此在美國，一個人可以是民兵身分，也可以是其他專業人士，兩種身分並無衝突。

在培訓、執行任務期間，除了有基本薪資外，外加住房、加油、購物、醫療費用補貼，服役20年後還能享有退休金，待遇可以說是相當優渥，自然吸引不少公民自願加入國民兵。所以，美國「國民兵」可以說是，一種愛國主義與實用主義結合下的產物，一次滿足多種願望，平時能夠從事自己的職業，戰時能夠履行保家衛國的職責。

在美國歷史上，民兵在1846年的墨西哥戰爭、南北戰爭、1889年的美西戰爭，成為戰爭主力。20世紀初，「國民兵」開始從事對外軍事行動，二戰期間，超過30萬名「國民兵」被徵召到前線，1950年也有14萬「國民兵」參與韓戰。除此之外，其他重大的軍事行動，都有他們的身影。

台美民兵計畫即將出台

今（2022）年5月底，美國參議院議員達克沃斯（Tammy Duckworth, D-IL）率團訪問台灣。達克沃斯是美國陸軍退役中校，是執政的民主黨議員。達克沃斯說，「這次來台要強調美國對台灣安全的支持，包括國民兵合作及國會推動的法案」。當時，蔡英文總統接見達克沃斯時表示，「美國國防部現在正在積極籌劃，美國國民警衛隊與國軍的合作」。

達克沃斯拜會行政院長蘇貞昌，蘇貞昌表示，「達克沃斯在全民防衛特別有經驗，也願意協助台灣，盼藉著達克沃絲這次到訪，讓台灣能加強了解全民防衛、後備動員與國民兵防衛等」。達克沃斯對蘇貞昌表示，她帶來了美國國民警衛隊「國家伙伴計劃」的負責人，「該計劃將與你一起建立你的全面防禦」。「國家伙伴計劃」將美國國民警衛隊與其他國家配對，以幫助進行培訓和協力合作。在美國的協助之下，台灣新部隊——「民兵」，可能即將出台。

達克沃斯推動的「國家伙伴計劃」，並非正規軍隊，兩者差別在哪裡？美軍參謀長聯席會議主席密利表示，台灣應關注烏克蘭在面對俄羅斯入侵時的做法，並向烏克蘭學習戰術；他認為：「需要從烏克蘭學習的重要一課在於，如果面臨敵人試圖入侵，每個符合服役年齡的男女都獲得了武器和稍微接受培訓，就能發揮一定效果。」

美國「國民兵」有一個重點任務是執行鎮壓大規模動亂，「國民兵」有豐富的理論與實踐。萬一兩岸發生武裝衝突，台灣國民兵接受培訓之後，即可應對城市戰的軍事行動，達克沃斯推動的「國家伙伴計劃」，主要是為了應對城巷戰所設計，包括戰術及相關專業人員的培訓等基礎設施。

看到曹興誠先生資助的黑熊學院報名額滿的情況，反映出台灣人想要參與保家衛國的意願高。但是，想要保家衛國，也要找到對的管道。黑熊學院，既非官方，亦不能代表官方，這種民間組織，充其量只能算是一種「夏令營」，黑熊學院開設的課程、學習、活動內容，更沒有各種優惠補貼及退休金，根本無法取代專業民兵，與其說是「義和團」，不如說是「救國團」，所以，專業軍事訓練，還是得「讓專業的來」！

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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