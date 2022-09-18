過去五年來，因新冠疫情持續干擾、國際淨零碳排壓力、中美貿易戰等，導致產業供應鏈風險提升，愈來愈多國家及企業因安全考慮，開始思考重組新產業供應鏈，以在地化和區域化取代全球化。多年前，已有不少國際企業，開始啟動「回流」策略，將製造轉回母國，如今「在地化、區域化」的趨勢更加明顯，如何重組新產業供應鏈？這是需要時間，也是對所有相關國家及企業的挑戰，此刻更需要政府積極參與協助。

企業的成長茁壯是經由微型、中小型、大型、再邁向國際型企業；台灣地小山多平原少，人口迄今已少於2,319萬人，內需市場、資源有限，這種環境支撐微型、小型企業發展尚可，但是當企業邁向中型、大型企業後，若產品無法行銷全球，無法吸納、運用全球資源，是無法在國際激烈競爭中持續成長、甚至生存的。然而產業發展必要的水、電、土地、人才、人力這五項資源，在台灣已因嚴重不足被戲稱五缺，要成長只能到海外發展。

台灣五缺問題多年懸而未解，所以自李總統登輝以降，歷任總統都有南向政策，20餘年來成果不如預期，何以致之？此事值得我們深入探討；民間企業響應政府南向政策，本以為政府會與日本一樣，對南向政策已有周詳的規劃與準備，但由全國工業總會今年8月1日發表的白皮書九大建議，其中第七項「協助產業應對通貨膨脹與供應鏈重組」的內容，可以發現是有很大差距；因為產業界在海外發展愈來愈重視在地經營與軟硬體整合，政府與民間企業要合作，有組織、有系統規劃的海外投資計畫，提出完整配套措施，並將國內與海外投資視為一體、統籌規劃，特別在兩岸有爭議時更是重要，才能強化海外供應鏈的韌性，以防台灣受到「類封鎖」時無法生存。

如何有組織、有系統規劃的海外投資？政府方面：行政當局可效法日本政府協助其民間企業海外投資做法，不論在法規、人才、金融等方面，要讓民間企業感受到政府已為他們超前規劃布局。民間企業方面：一是需要視國內與海外為一體，要統籌規劃，而不是將國內與海外生產各自獨立互不相關；二是企業至少要有兩期以上的企業發展五年計畫，如此將能涵蓋國內、海外與二者相結合的發展規畫，例如：國內生產需進用外籍勞工，若企業五年計畫中已規劃三年後，將因應東南亞市場所需，要在泰國清邁設廠，此時外籍勞工招募時就應由泰國清邁招募，若能如此，則當泰國清邁廠落成啟用，廠內熟練工就可以由國內廠區外籍勞工返國擔任，如此可縮短海外廠人員培訓時間，也能確保生產的品質一致性。

觀察台灣近30年來企業海外發展史，海外投資可歸納成四種原因；一是因生產成本過高，為求生存而外移，1990年代台灣因匯率大幅升值、工資和生產成本高漲，低附加價值產業只好外移大陸；二是因應客戶方要求，或為降低大陸生產比重，或因不同產品市場，需要不同地區供應，而分散生產基地；三是為滿足不同產品特性，或為適用區域貿易協定，需依產品生產區域布局供應，而將採取就近市場生產；四是因應地緣政治風險考量，依客戶方要求在特定國家、區域生產供應。

由於國內市場規模較小，廠商海外生產布局又深受客戶方影響，在中美貿易戰下，已是以第四種因應地緣政治風險為主，在特定國家、區域生產供應已是必要；目前廠商海外生產基地除大陸外，將以東南亞、墨西哥、歐美等地區為主，特別是墨西哥是供應美國最適合的生產地；目前國人在墨西哥投資廠商最需要懂西班牙語的人才，人才基礎教育不能沒有政府參與協助，缺乏政府參與協助，廠商海外生產將延後多年才能上軌道，恐因此失去加入新產業供應鏈機會。

綜上所述，當今世界兩大強權爭雄，世界和平令人憂心，目前強權各自重組產業供應鏈，這已是他們最重要的議題與重點工作。以台灣強項半導體為例，半導體晶片已被植入人類使用的各項產品中，用它與各項產業產品整合，它已是世界各國不可或缺的核心產業；世界高階半導體晶片代工，台灣占比達80％以上，台灣已是各國搶奪的目標，此時政府應以台灣全民最大利益與福祉維護台灣半導體等各產業，能有尊嚴的參與全球供應鏈重組，這是政府當前最重要的工作與使命，也是台灣產業界的殷殷期盼。