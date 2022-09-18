民進黨執政以來，大肆熱捧風電題材，前瞻預算無止盡編列，更在去年底公投，不惜犧牲民生、工商業基礎用電需求，堅持不重啟核四。去年5月發生兩次大規模無預警停電，隨後全台各處輪流短路停電，今年3月及8月發生在高雄、7月發生在台南及新北，幾乎每個月都有狀況。而賴給小動物或是人為疏失則是常態的說詞，毫無政策改革決心。

更巧的是，9月15日台電一早召開記者會公佈「強化電網韌性建設計畫」，規劃10年斥資5645億來建構強化因應突發事故造成的停電危機，結果當天下午大台北中山、內湖等地區又因為斷路器跳脫，包括空軍司令部在內的5415戶軍、民陷入黑暗之中，再一次打了經濟部一記熱呼呼的巴掌。尤其現階段兩岸局勢詭譎，空軍又是三軍之中第一線接戰部隊，因為停電產生的任何丁點差錯，都將使空防安全產生嚴重的罅隙。

現況看來，蔡政府除了能源政策跳票，砸錢卻穩不住民生經濟所需外，原可以讓缺電危機成為執政轉機的大好機會，卻已成了不定時炸彈。再者，危及國安此等大事，恐怕都是始料未及的連鎖效應，民進黨為了選舉擁抱反核神主牌，只得到一個結局：「累死下屬，苦死國人」。

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