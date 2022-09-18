今天是九一八。凡是中國人，都知道這是什麼日子。日本對中國的血淋淋侵略，伴隨的，是種種布局。虎狼國際的各種詭詐陰謀跟辭令，不曾少。侵略跟掠奪，不只在過去。其實從來沒有遠去。美國的《台灣政策法》，今天更要看。

第203條，國務院跟國防部須建立一個與台灣的工作小組，評估威脅與解決方案。為台灣防衛需求，做整併及購買方案，定優先順序，來有效抵抗PRC的「侵略」。黃：台美建立工作小組，共同評估。意思是，台灣對美國百分之百透明並服從，美國來打分數。美國定義，什麼叫做「侵犯」。

第204條，建立台灣安全協助倡議(Taiwan Security Assistance Initiative)，授權45億美元做外國軍事融資計畫，以4年時間分配。在裝備跟訓練上協助台灣防衛現代化(equipment, training, and other support)。另外再提供20億美元外國軍事融資貸款。這些金額都只有在台灣軍費花費比前一年增加時，才可以撥款。

黃：4年已經改5年。45億其實是65億。貓膩在於，買什麼？買多少？都是美國政府說了算。一切由美國定義。美國付錢給美國自己。美國定價。飛機是10億，還是100億？軍事訓練算2億，還是100億？美國說了算。

第205條鎖定「非對稱戰爭能力」(asymmetric capabilities)。國務院要建立政策，回應台灣購買軍備的要求，確保美國跟台灣的密切諮商。美國國務院跟國防部，對不對稱戰爭的能力，作定義與評估。黃：美國要把台灣武裝為刺蝟，已經是陽謀。這一條再次強調。而不對稱要有效，就會對大陸做「源頭攻擊」，「民生攻擊」。還要逼使台灣絕不停戰，要大規模傷亡。要巷戰。

第206條，跟台灣共同建立嚴密訓練計畫。黃：台灣的事情，美國說要「共管」。意思就是由美國控管台灣的軍事訓練。當然包括軍事將領訓練。也就是說，台灣軍隊的訓練跟升遷，都由美國控制。那麼，台灣軍隊，要聽誰的？

第207條，跟台灣建立高層軍事計畫機制，以主導、組合一套國際軍事教育訓練。

以泰國軍事顧問團作為樣板。(Joint U.S. Military Advisory Group Thailand)黃：台灣跟泰國同等待遇？要知道，泰國軍隊時常政變。當美國全盤掌握台灣軍事升遷、軍備、情報、物資，那，台灣軍隊要效忠誰？為誰打仗？是不是美國可以較台軍隨時政變？

第208條，評估台灣民間防衛跟彈性的需求。兩方面：(1)抵抗外來「侵略」的公共跟民間資源；(2)台灣高科技人力、物資運送基礎建設，跟其他民間部門。黃：這是寫明，美國不但要掌管台灣政府部門、軍隊，還要全盤控制台灣民間，重塑台灣社會。把這一條，跟曹興誠搞民兵、黑熊部隊合起來看。台灣會出現更多，以「保台」為口號，美國支持的文鬥武鬥「人民團體」。

跟唐鳳的數位部合起來看。再回看2014年太陽花，跟香港暴亂。這也是復刻烏克蘭模式。

而盤點物資，當然包括盤點台北故宮幾十萬件國寶。美國還可以讓台灣扶持親美台獨企業或個人，打擊美國敵視的企業或個人。看看烏克蘭怎樣清洗，怎樣絞殺，就知道了。

第209條，修改《外國協助法案》，要求總統建立5年計畫，把多餘的美國國防衛物資賣給台灣。 (excess defense article transfers to Taiwan) 黃：美國將把大量多餘或老舊的武裝物資，源源不絕，高價賣給台灣，稱之為美援(assisstance)。

第210條，只要台灣提出軍事需求，就迅速檢查，直到「外國軍事銷售計畫」委員會，確認對台銷售，可以消除對台灣威脅。黃：美國叫台灣提要求，台灣敢不提要求？美國還要隨時檢查武器夠不夠。我可以保證，美國會認為永遠不夠。

第211條，針對PRC對台之力，評估美國政府對PRC的威攝力。要求政府機構在所有經濟、外交跟其他所有戰略領域，防堵PRC改變台灣現狀(to change the status quo of Taiwan)。向國會報告，美國及美國盟友在所有領域的合作進度。國務院要協調所有盟友跟夥伴，進行評估。

黃：美國設定的「台灣現狀」，是親美反中搞台獨的現狀，是服從美國一切指令的現狀。這是指，美國政府只要認為中國大陸，跟台灣當局有不同意見，就威脅美國的「台灣現狀」了。甚至大陸對台灣的任何善意行動，那也是改變「台灣現狀」，因為讓台灣對大陸有好感，就悖逆了美國的意願。美國將調動所有力量，包括經濟科技等，「威攝」中國大陸，也同時威攝台灣的人民，不准親中。底線是，美國不允許台灣脫離美國掌控，甚至對大陸有一絲善意。還會調動美國所有盟友，共同對兩岸威攝。

第212條，修訂外國支援法案，武器出口從2億增到5億美元，以增加台灣戰備儲量。黃：這又是為大量增加對台武器出口，提供法律支持。擴大對台軍售，鼓勵，甚至迫使台灣對大陸軍事敵對。

第213條，指定台灣為「非北約主要盟國」。（Designation of Taiwan as a Major Non-NATO Ally）黃：這一條在外委會被修改為「使台灣獲得非北約主要盟國同等地位」。但這個修改，換湯不換藥，並沒有改變實質。可以讓美國無限制的對台軍售，介入台灣軍事跟內政。只是在文字上，假裝減少對中國大陸的刺激。每個條文，都寫明由美國主導、規劃、掌控、管理台灣內部各種力量，以及兩岸關係。你不覺得背後發涼？（作者為作家）

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