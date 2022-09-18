像陳時中這類在牙醫象牙塔裡生活了一輩子的「類」政客，哪裡會知道民間疾苦？ 哪裡會知道公廁有多可怕？ 哪裡會知道內湖南港的交通有多堵？ 哪裡會知道蔬菜、雞蛋、海鮮有多貴？ 他只知道要靠「抗中保台」、取悅同志與年輕族群，就能保住基本盤及拉攏少數族群的選票。

提出免治馬桶這種華而不實的政見，這就跟當年台灣人到大陸探親，送給老爹老娘冷氣機，希望他們夏天能過的舒服些，但是不知道那邊經常停電、老人家也捨不得付高價電費。 送給他們冷氣機，結果就是擺在那邊當擺設、炫耀親友之用。

台灣的公廁，普遍髒亂、臭烘烘，又是毒犯、同性戀聚集的暗黑場所，一般人要不是實在是內急或拉肚子，誰願意進公廁？ 不要說免治馬桶，一般坐式馬桶，都沒有太多人敢用。其他如廁所用紙被偷竊、馬桶因丟入異物而造成堵塞、許多人用完不沖廁所等等惡習，讓公廁成為文明台灣最陰暗的角落。

要改善公廁，提供需要接電才能使用的免治馬桶，就跟早年大陸的冷氣機一樣，都是華而不實，治標不治本。

像部分中國大陸一線城市，坐式馬桶只提供給殘障人士使用，一般人還是使用蹲式馬桶較為衛生。歐洲大城市則把公廁做到觀光廁所等級，可以自動清洗馬桶座、自動烘乾，廁所保持無臭無味。保持公廁衛生、無臭、乾淨、不堵塞，讓使用者放心使用，要比華而不實的免治馬桶實際多了！

可惜這些不食人間煙火的政客，是無法理解市民真正的需要的，以為提出一個免治馬桶的政見，就會讓市民欣喜若狂，實在是令人搖頭。

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