蔡英文總統執政6年以來，台灣每逢選舉，不僅民進黨政府官員全都要信仰「蔡英文教」，並且還有出賣祖先、良知及靈魂的曹興誠與周玉蔻等信仰者也從地洞穿出來。與台灣同為民主國家的南韓來說，這是非常不可思議，況且不民主的怪異政治現象。

如果，這些人多少瞭解南韓政治，恐怕都怕下「地獄」。南韓自首任總統李承晚至剛卸任的文在寅總統，共計12位總統，其中，只有1位女性總統朴槿惠。提起朴槿惠，不得不想到她的令尊朴正熙軍人總統，因長期威權執政，導致親信情報部長金載圭設宴謀殺事件。

朴槿惠本人的運氣也不好。雖然掛上「南韓第一位女性總統」名號，違背一定比貪污的男性總統治理國家不同的期望，但因身邊的「姊妹」崔順實壟斷國政，向三星等大企業索取賄賂，提前1年下台，戴上手銬鋃鐺入獄近5年，文在寅下台前，以「解鈴還須繫鈴人」身分予以特赦，得以返回新居過著單身、孤獨生活。

文在寅應知「昨日的濫用職權，今天會有什麼回報」。新總統尹錫悅為實現自己對選民的諾言「法律要公正」，刻正偵辦現任民主黨代表（主席）李在明夫婦及長子的弊案多起外，文在寅執政5年期間的種種弊案，也一一浮出檯面，包括介入地方選舉、停廢核電廠及夫人金正淑奢侈浪費國庫財務。

不僅僅只有文在寅一家人，還包括享受「吃香喝辣」的一批官員。目前，南韓媒體注目的人物是，南韓大法院院長（台灣司法院長）金命洙當面拒絕一位在地方高等法院任職的法官因身體健康問題口頭提出辭職請求。幸好，這位知道金命洙習慣「說謊」的法官，偷錄了2人的當時對話錄音，成了揭發金命洙在國會被質詢時說「沒有拒絕」的謊言證據，並且不得不對謊言一鞠躬道歉。

問題是，事後，有市民團體控訴金命洙濫權與製作偽造公文書，卻被前任文在寅政府裡的「忠犬」檢察官故意扣壓不辦1年多時間。現在，換了尹錫悅上台後，在鐵面無私的新任檢察總長李沅石的指揮下，首爾中央地方檢察署重新展開調查，即將起訴金命洙。任期至明年9月為止的金命洙不得不自行提前離開，甚至有牢獄之災惹火燒身。

這些屬於「文在寅教」信仰的人現在都要面臨法律制裁。近日，南韓《朝鮮日報》又挖掘國防部所屬「國軍機務司令部」司令李載壽將軍自盡事件的真相，檢方以偽造文書等罪嫌立即起訴當時的國防部長宋永武等3人。

這次南韓政權輪替後，尹錫悅的「積弊清算」（台灣美稱「轉型正義」）不玩假的，反對民主黨雖主張係政治報復，但一切依法依據進行，只要獲得人民的支持與肯定，尹錫悅就向前衝。

目前截止，不知有多少前朝信仰「文在寅教」官員會陪伴文在寅一起坐牢。甚至，有則笑話說，怕牢獄「客滿」，先把現前關在牢獄的人釋放出來，讓位給他們。不知蔡英文和一群盲目的「忠犬」如檢察總長邢泰釗等人聽了有何感觸？（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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