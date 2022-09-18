稍早傳出台灣第三大有線電視系統TBC（台灣寬頻通訊）上月底向國家通訊傳播委員會（NCC）提出移頻申請，將把55頻道TVBS新聞台換成鏡電視。據了解，原本位於55頻道的TVBS新聞台移到149頻道和158頻道，兩家業者的營運計劃書中直接表示空缺的頻道由鏡電視新聞台遞補，牽動敏感的授權金談判和政治角力。

基本上，在選舉前頻道系統值此九合一選舉前夕有此大動作，有如2020選後中天52頻道被NCC強制要求下架，讓系統各縣市有線電業者改選華視有線頻道取代一般。根據收視習慣與能見度，TVBS如被強制移頻，等同被宣判死刑。上回因為中天新聞台被強制下架，有更多的死忠收視戶選擇與地方有線電解約，據說系統業者因為客戶大量流失而叫苦連天。

現在出現TBC針對TVBS移頻，難道不擔心所屬地方有線電視公司再一次客戶要求解約? TBC為何選擇最新的親綠媒體鏡電視，一則傳聞原有新聞台談判與明年播出授權金談不攏，就是因為新的頻道可供選擇，所以向NCC提出移頻申請；一說籌備已久的鏡電視院原來希望讓52頻道讓賢，但華視並沒有妥協。

傳聞如果鏡電視沒有機會入主新聞頻道區塊，既有的資金將剩餘無幾，所以必須利用政治力量將處處與執政黨唱反調的T台藉機一除為快。TBC、NCC與蔡政府的陰謀昭然若揭，其心可誅!

所謂 「拉弓不見回頭箭」，為了感謝鏡周刊與鏡電視這一年來對民進黨政府毫不保留「宣誓效忠」的赤忱，系統業者乖乖配合移頻就對了。NCC不過是執行命令的東廠，搞個「法律程序」過水而已，實際上就是要打壓不聽話的媒體。

媒體控制暴力已經在醞釀成形中，莫可奈何的是T台，哈哈大笑的是TBC與NCC。執政黨更是在背後狂笑，想想讓人頭皮發麻。

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