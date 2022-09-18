9月14日，美國參議院外交委員會以17:5的壓倒性票數，通過了「2022台灣政策法(Taiwan Policy Act of 2022)」草案；草案中，刪除了應將美國在台協會(AIT)台北辦事處處長改稱「代表」並比照大使由參議院任命的「正名條款」，但宣示將對台灣提供五年65億美金（2023至2027年）的「無償軍事援助」！一時間，台灣輿論沸騰，彷彿此一草案已經成為正式法律，美國軍事物資也將源源不絕地運抵台灣。

身為一個美國憲法學者，筆者必須提醒，「2022台灣政策法」目前雖然通過了參議院的外交委員會，但是未來還有好幾關要走：

1、參議院全院會議的二讀、三讀程序；2、眾議院審議程序（尤其是眾議院外交委員會的審議）；3、參眾兩院協調會議（如眾議院對於參議院通過的草案予以修正）；4、總統簽署（在目前「援台抗中」的氛圍下，拜登總統應不至於拒絕簽署此一法案，甚或行使否決權）。

以台灣為例，法案即使通過各個委員會審議，仍必須提交院會進行二讀、三讀，而在法案正式通過前，文字以及實質內容均有可能會被大幅調整。而在美國，即使參議院全院會議高度尊重外交委員會審議通過的版本，而快速通過送交眾議院審議，也不代表眾議院會照單全收，而必須面對諸多眾議員的檢視與可能的修正。尤其，美國眾議院將於今年11月8日舉行改選，本屆眾議員的任期也將在明年1月屆滿，眾議院能否在本屆任期屆滿前順利完成台灣政策法草案的審議，實令人憂慮。

回顧歷史，美國眾議院前次改選前（2020年底），當時也有四項「友台法案」在眾議院審議中，包括「台灣特使法案」（眾院提案，要求AIT處長任命比照大使）、「防止台灣遭侵略法案」（參眾兩院提案，授權美國總統在對岸侵略台灣時動武）、「台灣關係加強法案」（參議院提案，要求AIT處長比照大使任命，且總統應成立跨部會台灣政策工作小組）及「眾議院中國工作小組友台包裹立法議案」（包括「台灣保證法案」、「支持台灣重返WHO法案」、「台灣主權象徵法案」、「台灣獎學金法案」、「不歧視台灣法案」、「台灣公平僱用法案」及「台灣防衛法案」）。遺憾的是，雖然當時民進黨言之鑿鑿，表示眾議院改選之後法案仍會持續推動，但在美國國會「屆期不連續」原則下，這些法律提案全部「船過水無痕」，我國完全空歡喜一場。

嚴格來說，將「2022台灣政策法案」（刪除AIT處長正名為「代表」並比照大使條款）對比兩年前的「台灣特使法案」以及「台灣關係加強法案」（均包括「提升AIT台北辦事處處長為代表，並比照大使」條款），我國這次對美國國會的立法遊說工作，到底是進步還是退步，恐怕還值得商榷。

此外，筆者必須提醒的是，即使台灣政策法案順利通過眾議院審議，並經拜登簽署而完成正式立法程序，並不代表美國政府就有「義務」在五年內提供65億美金的軍事援助給我國。簡單說，草案第204條係規定，授權國務院在「外國軍事融資(Foreign Military Financing) 」的項目下，從2023到2027，逐年提供2.5億美金到20億美金的軍事援助（金額逐年提升）予我國，但究竟以何種方式提供，實際援助金額多少，仍然要看國務院當年的軍事援助方案。部分媒體大幅報導「助台抗中 美擬『無償』軍援65億美金」，如果不是誤會，就是故意誤導讀者。

綜上，「2022台灣政策法案」目前僅僅是通過美國參議院的外交委員會審議，未來還必須經過參議院二、三讀的全院審議，以及眾議院的審議程序；是否能在本屆眾議院任期屆滿前完成審議工作，正式成為法律，仍在未定之天；而且相較於四年前的友台法案，此次草案刪除了AIT處長位階提升條款，所謂「五年軍事援助65億美金」也只是國會單方面的授權，不代表實際的軍援金額，我國政府及媒體實不宜大肆宣揚、誤導國人，否則如果像四年前的友台法案胎死腹中，又或者最後實際獲得的軍援金額顯不相當，就難免貽笑大方了。（作者為中華民國法律政策協會副理事長）

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