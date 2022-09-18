距離上個月台南外役監逃犯殺死2名員警案不到1個月，台中監獄1名重刑犯又利用戒護就醫的機會，竟以1根鐵絲破壞腳鐐後竊車逃脫成功，過程宛如戲劇情節。法務部甫宣布修法防堵外役監脫逃事件，並強化通報機制，顯然法務部對獄政管理這根螺絲不是鬆脫，而是已經掉滿地。

台南殺警案，殉職員警的姊姊痛批法務部不要再說輕飄飄的「官場文章」，法務部長蔡清祥還親上火線回應，說法務部在案發後做了很多檢討跟措施，絕對不是官場文章，也將明德外役監典獄長調離現職並接受調查。

蔡清祥說的重話言猶在耳，只不過，如同警界常說：「今天公祭，明天忘記」。蔡總統才在本月5日對殉職員警頒發褒揚令時強調，政府會通盤檢討外役監相關規定，以強化社會安全網，不到2周，這面安全網顯然又破了更大的洞。

諷刺的是，台南殺警案發生後，法務部立即要求在逃脫事件發生的2小時內通報地檢署，但這回中監未能在2小時內通報完成，還宣稱是因為新制承辦人不熟悉相關流程，未來會再與法務部討論檢討方式。

原來，部長當初對外宣示，果真如家屬所言是官場文章，一堆檢討字眼全是坐在辦公室裡想出來應急的，基層能否執行落實，居然連演練都沒有，現在人犯真的跑了，才發現問題一籮筐，通報機制本是要亡羊補牢，現在卻成新破口。

蔡清祥擔任法務部長橫跨兩任內閣，已達4年多，過去談獄政多以保障受刑人人權為主，現在連理應是讓罪犯插翅難飛的監獄管理都出現漏洞，儘管警方已逮人回籠，民眾要如何對司法有信心呢？