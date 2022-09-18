美麗島電子報董事長吳子嘉在9月12號《董事長開講》的直播節目上痛批「陳時中是貪污犯，是強盜！」相較於日前的「偷窺二創」陳時中陣營急著報警提告，面對這麼嚴重的指控，陳時中至今卻沒有任何提告的動作，只怕真是如吳子嘉所說，是做賊心虛害怕提告之後證據曝光。

身為前民主進步黨美麗島系的資深黨員，這已經不是吳子嘉第一次針對政府的疫苗採購爆料了。之前林全的東洋藥品在疫情之初，透過總代理上海復興打算購買3000萬份的BNT疫苗時，吳就公開透露當時是因為有一名蘇系的吳姓立委為要賺每劑14美金的差價而從中作梗，導致最後的合約破局。面對這麼清楚人、事、時、物、地的指控，蔡英文政府除了制式的否認，同樣也不敢提告，讓人不得不相信吳子嘉所說的或許真有其事。

陳時中的疫苗採購，從一開始就黑幕重重。因著新冠疫情的爆發，台灣的生技大餅，從單純的開發新藥，迅速地延伸到口罩、疫苗、快篩等這些採購量大，單價利多的周邊產品。由於牽涉的金額太大，利益太廣，陳時中的防疫指揮中心許多不合理的舉措，都令人不可思議。

例如，政府利用「國家隊」的名義，將這些防疫物資變成寡占市場，讓人民毫無議價空間，只能接受政府的定價與配給。相對於其他國家用國家的預算將這些物資「免費提供」給人民作為防疫之用，蔡政府卻利用防疫特別預算「獨占購」這些重要物資，再轉手賣給人民。由於是寡占市場，因此所有的經銷商與製造商都是由政府一手核定，給了一個官商勾結的絕佳的機會。

更不可思議的是，陳時中身為防疫指揮官，卻彷彿是高端的業務專員，處處利用政治手段護航、美化一個沒有國際公信力的台產疫苗，其對高端疫苗不遺餘力的讚美、宣傳、與話唬爛，已經到了讓人匪夷所思的地步。這個被蔡英文稱為「台灣第二個護國神山」的高端疫苗，既沒有通過二、三期的人體試驗，也沒有得到WHO的認證，而且沒有任何保護力的科學數據，更沒有辦法成為國際通行的疫苗護照，然而枱面上以陳時中、陳建仁為首的這些高端門神們，卻依舊大剌剌地洗腦台灣人民説「世界怎麼跟的上台灣！」這背後如果沒有官商勾結，你相信嗎？

這些人為了要炒作高端股票，在疫苗採購ㄧ事上處處刁難、卡關、阻擋。不是甩鍋中共打壓（阿共的陰謀），就是抹黑外國疫苗（中國製的次級團體貨），再不就是宣稱國際缺貨（現在要買也買不到）。等到鴻海、慈濟、台積電找到貨要買來送你了，又要來個「原廠授權書」與「復必泰標籤」的程序刁難，套一句林全的話，這疫苗的肥水到底有多深啊！

一個廉潔的官員如果被罵貪污犯，這是何等大的指控，必然會提告捍衛自己的清白。然而陳時中和蔡英文的一樣，都選擇了把「疫苗門」和「論文門」封密30年，這除了作賊心虛之外，還能有什麼合理的解釋呢？説穿了，這些人都是一群穿著西裝，打著領帶的強盜土匪，沒有文化的底蘊，卻都有強取豪奪的本領。所以這年頭哪還會有鬼，鬼碰到這些民進黨的官都自嘆不如，早都嚇跑了！正是人不要臉，天下無敵。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）