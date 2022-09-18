蘋果加速生產基地多元化布局，在印度新闢產線，生產最新旗艦型iPhone機種，Google也傳出考慮將Pixel系列手機1到2成的產能，從大陸移轉到印度。一時間，印度製造取代中國、甚至是外資加快撤離大陸，再度成為焦點新聞。

中國鏈結反而深化

蘋果與Google轉移產能已非新鮮事，緯創早在2017年就到印度設廠，代工生產較低階iPhone，2018年中美貿易戰開打後，蘋果執行長庫克多次呼籲供應商將產能轉移至印度、越南等地，以規避供應鏈過度集中大陸的風險，大陸生產重鎮角色顯得風雨飄搖。

不過，產能遷移需要時間，也不如想像中容易。《紐約時報》曾經報導，蘋果部分高階機種移往印度生產後，蘋果對大陸依賴程度未降反升。關鍵在於大陸高階技術人力與零組件供應商的重要性日益提升，加上大陸嚴厲的防疫清零政策，讓蘋果歐美高階人力不願赴大陸出差，逼使蘋果必須大量聘僱大陸當地中高階人才，並將決策權轉移大陸員工，蘋果供應鏈的中國鏈結反而深化。根據GlobalData統計，今年以來蘋果在大陸新聘員工相比2020年高出5成，其中多數都是曾受西方高等教育的大陸公民。

另一方面，近年來大陸零組件供應商逐漸切入蘋果供應鏈，成為不可或缺的存在。過去iPhone雖在大陸生產製造，但大多數零組件來自美、日、韓等地，大陸負責附加價值最低端的組裝流程，就附加價值而言，對iPhone的貢獻度不高。但隨著大陸技術的進步，一些重要的零組件，如面板、揚聲器、電池與鏡頭模組等，已開始採用大陸本土企業設計製造產品。據統計，大陸對iPhone貢獻度已從過去約3.6%，大幅提高至25%；在供應商方面，大陸（51家）去年更是首度超越台灣（48家），成為蘋果最大供應商來源。

這足以證明，科技大廠想擺脫對中國的依賴多麼困難，若加入大陸市場誘因，那麼和中國說拜拜，就更是不容易，蘋果最近一些政策就顯得非常捨不得離開大陸。譬如，蘋果可能不甩美國制裁禁令，最新iPhone 14的快閃記憶體晶片，將採用大陸最大記憶體晶片製造商長江存儲的產品，就是一個重要訊號。

外商投資穩定成長

不可否認，大陸從90年代開始的全球化浪潮中受惠，要穩定經濟發展，實現2035年「社會主義現代化」與2050年「社會主義現代化強國」兩目標，仍需要與世界經濟深度鏈結。持續改革開放的政策與環境，吸引外資並深化與世界科技大廠的合作，絕對是關鍵中的關鍵。大陸經濟若沒有開放的元素在背後支撐與催化，大概都很難達到現今的水準，只要大陸對外開放大趨勢不變，儘管部分企業會因為中美對抗、疫情防控太嚴、人力成本提高或市場多元布局等因素，選擇降低大陸產能或離開大陸，但也有許多企業看好大陸市場未來性而加碼投資。

在蘋果宣稱iPhone 14考慮採用長江存儲生產的快閃記憶體晶片之際，德國化工巨頭巴斯夫（BASF）重磅宣布，將在廣東湛江啟動規模高達100億歐元的投資案。甫於廈門落幕的第22屆投洽會，即使處於疫情管控仍嚴、外資出走疑慮不斷的風波下，還是吸引超過90多個國家及地區、4000多家企業參與，合作協議總投資額達3420億人民幣。

會中發布的《中國外資統計公報2022》指出，奠基於過去改革開放的基礎，大陸外人直接投資（FDI）仍在穩定成長。2021年大陸實際使用外資約1.2兆人民幣，年增15.8%；FDI流入占全球比重則是來到11.4%，穩居全球第二。即便將時間縮短至今年1至7月，實際使用外資金額仍舊高達1239.2億美元，較去年同期大增21.5%。這都足以論證，外資正在加速撤離中國的說法，言過其實。