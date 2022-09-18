在英文報刊中，最擅長於罵人不帶一個髒字，損人不帶一個罵字之技倆的，應該是英國的經濟學人報。在報導烏茲別克共和國於2022年9月中舉行的上海合作組織 (上合SCO) 會議之中的中國-俄羅斯領導人雙邊會見時，經濟學人報極盡其能地企圖挑撥離間中俄關係，結果仍是枉然，而經濟學人報卻有失媒體客觀報導體統。今上合SCO已發表聯合宣言，稱第22屆上合SCO 會議已成功舉辦，已接受伊朗為新會員並啟動白俄羅斯申請加入上合SCO的程序，中國-俄羅斯領導人雙邊會見也成功舉行。印度總理將繼烏茲別克共和國總統之後，接任上合SCO的下一屆(2022-2023)輪職主席。

但是如果經濟學人報的行為，是代表西方對中-俄關係的觀點的話，這反而對目前台灣的情況有利。這是因為從電視實況直播上合SCO各成員國領導人與中國領導人的雙邊會見，可以看到上合SCO所有成員國對國際局勢的立場明顯統一，幾乎是無一例外的一致。這與西方或是刻意的糢糊外交政策形成了鮮明對比，這好比是對飽受糢糊外交政策影響者的當頭棒喝清醒劑。糢糊外交政策増加了某些國家或地區不必要的開銷，最終成為其人民的負擔。

例如2022年4月有媒體報導稱，美國官員在與台灣與台貿易事宜中，明確要求台當局購買來自美國生產價值約80億美元的24架波音787客機，並由一些美國國會議員負責推行。結果在這些美國議員訪問台灣之後不久，台灣中華航空公司即於2022年9月宣佈波音787客機採購案，但或出於財務壓力，台灣中華航空公司稱先購買16架波音787客機, 其餘的8架以選擇權了事, 該採購案總交易金額約50億美元。

又例如近年來中國大陸每年讓台灣享有超過破千億美元的貿易順差，而日本每年卻賺取台灣超過200億美元的貿易逆差，不僅如此，有媒體報導日本政界更向台灣施壓，硬要台灣開放進口日本核污染食品，置台灣人民健康於全然不顧，日本且怒批台灣，等於說台灣如果不從，將沒有資格加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定CPTPP》等云。

其實加入CPTPP的資格有CPTPP自身的規定，不是哪國可以說三道四的， 何況自日本二戰無條件投降迄今，日本仍是個沒有獨立主權的國家，它竟敢對台灣如此的囂張無理，讓台灣人民痛苦不已，台灣恐怕是世界上日本唯一敢如此施加淫威的地方，這也要拜台灣迷信糢糊外交政策之賜。上合SCO所有成員國對國際局勢的立場明顯統一，應可打破台灣對糢糊外交政策的迷思，這當然對台灣人民是有利的。

時值此918事變紀念日，中國大陸有許多地方都舉行了紀念儀式，包括有中共中央常委參加的紀念活動，可見大陸對918事變紀念的重視，不過對日本戰敗國這様的以德報怨，不僅沒有得到日本的感恩回應，反而對台灣任意施虐，令人扼腕氣憤。

其實最應該紀念918事變的是日本人民，因為日本自二戰結束迄今將80年，到現在日本仍然是個有大規模外國軍事基地與重兵駐守並多享有治外法權的附庸國，日本沒有重大財、經、軍事、甚至文化的自主權。近年來，日本GDP已不到中國GDP的四分之一，且其GDP成長率是各大經濟體最慢者，而人謀不臧，日本新冠病毒的感染人數與死亡人數又都不幸高居世界前列，令人噓唏。

兩千年前古人的箴言稱道，「多行不義必自斃」「天網恢恢，疏而不漏」，日本何時才能學會躬自反省並懺悔其第二次世界大戰的戰犯罪行，從而對人類文明至少做一次正面的貢獻，好讓水深火熱中有如我們手足同胞的可愛的日本人民，早些脫離沉淪之苦。（作者為航太工程師）

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