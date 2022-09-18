美國參議院外交關係委員會初審通過《2022年台灣政策法》，其中授權行政部門軍援台灣的條文，被認為是1979年《台灣關係法》通過後，最重大、最有實質意義的對台立法，台美關係有了新的進展。台灣需要強化自我防衛，但接受美國無償軍援將對國防自主造成不可回復的傷害，國人對這一部分尤其需要三思。

國防戰略 假手於人

美國參議院外委會以17票贊成、5票反對，高票通過《台灣政策法》，下一步將送參議院全院審查。其中「台灣安全協助倡議」，授權國務院從2023財年開始，分4年提供45億美元軍援，第5年加碼20億美元，無須償還軍援總額達65億美元，接近2000億新台幣，另提供20億美元軍事貸款，以加速台灣國防現代化。

美國「外國軍事融資」（簡稱FMF）制度，可分為兩種，一是貸款，一是無償援助。通常提供貸款的方式，只對重要盟邦提供無償FMF。台灣自雙方協防條約廢除後，一直都用現金軍購。去年美國國會議員先後提出《武裝台灣法案》、《台灣嚇阻法案》，主張無償援助與貸款並行，希望提高台灣自主防衛能力，如今終於通過。

二戰結束後，美國對外援助累計屬以色列最多，迄今已向以色列提供逾1250億美元援助，多數以軍事援助形式進行，以色列已成為全球最有作戰能力的國家之一，一旦建構台灣版「軍事質量優勢」（QME）援助，台灣自我防衛能力可望加速建構，因而得到很多認同，但也有反對的聲音，認為以色列軍力強大還有另一個重要原因，是對美國政治與經濟的強大影響力與連結力。台美斷交已42年，雙方沒有聯合軍事訓練與演習，美台官方與民間關係都不能與以色列類比，無償軍援不會讓台灣變成另一個以色列。

對美國的無償軍援，台灣軍方同樣有人支持，也有人反對。反對者主要是擔心失去建軍主導權，將全盤接受美方的戰略指導與作戰規畫。去年美國國會議員提出軍援台灣的意見後，美國前國安顧問歐布萊恩就倡議，應援助台灣2000枚刺針飛彈部署到每個警察局。國防部長邱國正在立法院答詢時直言這建議「根本是兒戲」，「不是外國人講，我方就照辦」，他還說「哪有國家建軍是照著外國人說的做，我方絕不會這麼做。」

美曾棄台 歷歷在目

1950年韓戰爆發後，台灣曾接受美國經濟與軍事援助，前後約15年，經援主要用在填補預算赤字與經濟發展，軍援則提供陸海空軍所需各項裝備與武器。823炮戰期間，美國迅速援助新型響尾蛇飛彈與8吋炮，台灣終能立於不敗之地。曾有研究者指出，越戰期間美國為掌握台灣建軍備戰方向，曾要求蔣中正比照韓國，60萬國軍薪水由美軍來發，但連級以上單位須派一名美軍顧問，被蔣中正拒絕，理由是避免國軍被美國掌控失去自主性。總額65億美元的援助主要是美國不願見大陸攻台後，造成亞太戰略失衡與對美國利益的衝擊，站在台灣立場則該重視國軍建軍策略、國家發展方向被美國控制的後果。

為維護國家安全，台灣確實需要向美國購買武器與裝備，但台美關係不對等，若接受無償軍援，等同把國家安全交到美國手上，這就不是「親美」而是「賣台」。不要忘了，韓戰爆發前杜魯門政府曾決心拋棄台灣，承認大陸新政權；美蘇冷戰，尼克森政府曾拋棄台灣、卡特政府與大陸建交，歷史殷鑑歷歷在目。

台海不安，編列適當預算對美軍購有其必要，但接受無償軍援等於斷送國防自主，將在安全戰略與防衛上完全依靠美國的指揮與控制，如果美國對中政策再度出現重大轉變，國安方針與策略一時難以轉圜，將因而陷入混亂，這是國人所不願看到的結果。

台美與兩岸關係應求平衡，不挑釁大陸，讓大陸沒有對台發動攻擊性軍演的合理性，美國就不用憂心台海安全，非要武裝台灣不可，這才是維護台海安全的最佳選項。