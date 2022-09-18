在俄烏戰爭、東西方對立、新冷戰逐漸成形的大背景下，戈巴契夫（Mikhail Sergeyevich Gorbachev）的逝世，無疑成為舉世矚目的頭條新聞，各國領導人紛紛表示哀悼。美國總統拜登（Joe Biden）說：「戈巴契夫是一個具有非凡遠見的人，勇敢地為國家實現不同的未來。」法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說：「戈巴契夫的決定為俄羅斯人開闢了通往自由的道路，他對歐洲和平的承諾改變了我們共同的歷史。」日本首相岸田文雄則說戈巴契夫為銷毀核武器做出了巨大貢獻。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）盛讚戈巴契夫是「一位勇敢的改革者」，他的對外政策使兩德統一、鐵幕消失成為可能，德國甚至為他降半旗致哀。

而反觀俄羅斯國內，普丁（Vladimir Vladimirovich Putin）稱戈巴契夫造成的蘇聯解體是「上世紀最大的地緣政治災難」。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Peskov）則稱戈巴契夫對西方浪漫主義是場錯誤。俄共主席久加諾夫（Zyuganov）認為戈巴契夫是俄羅斯千年歷史上最大的叛徒，其行為導致了今天世界安全秩序的混亂。俄羅斯自由民主黨甚至要起訴戈巴契夫，追究其叛國罪。2021年俄國的一項民意調查顯示：超過70%的俄國人認為在戈巴契夫執政期間，俄羅斯朝著負面的方向發展，他被評為上個世紀最不受歡迎的俄國領導人。真可謂譽之者千萬，毀之者千萬；譽之者達其極點，毀之者亦達其極點；譽者、毀者各是所是，非其所非。

中國傳統史學慣以功業標準和義理標準來評價歷史人物。以功業標準來說， 1985年戈巴契夫接手時蘇聯是全球第二的超級大國，國內生產總值穩居世界第二，人均GDP 4953美元。雖然存在國家包攬一切、權力高度集中、幹部等級授權制、官僚特權制、思想壟斷以及黨政不分、政企不分等弊端。但他留下的國家更糟，是一個經濟衰退、政治失能、社會失序、道德滑坡的失敗國家。根據蘇聯國民經濟統計年鑒公布的數據顯示：蘇聯的國民收入增長率1990年為-4%，1991年為-15%，居民生活水平大幅度下降，食品短缺達20%-30%，蔬菜和水果的消費量比標準少1/2，盧布兌美元貶值150倍，黃金儲備下降了10倍，石油出口下跌了一半以上，外債增加了4倍以上；全蘇有1/3的人口，大約1億人生活在官方公布的貧困線以下，男性的平均壽命從1990年的的65.5歲下降到57.3歲；1988年至1991年，蘇聯境內共發生170多起民族衝突事件，造成數萬人受傷，1萬多人死亡。

蘇聯晚期的經濟崩潰、商品短缺、社會動盪、治安惡化，使得戈巴契夫所謂的「自由民主紅利」大打折扣，更何況經過普丁的威權回歸，俄羅斯人的新聞自由、政治自由、言論自由和思想自由還剩下多少？從俄國反對派不斷地被驅逐、逮捕、關押、流亡甚至暗殺，世人早已心知肚明。評價一個歷史人物不僅要看他破壞了什麼？更要看他建設了什麼？以此來說，戈巴契夫的表現實在糟糕透頂，有負蘇聯人民所托，這應該是一個十分客觀、公允的結論。

以義理標準來說，戈巴契夫作為黨和國家的最高領導人，卻全面否定列寧（Vladimir Ilyich Lenin），否定蘇共歷史，否定蘇聯歷史，大搞歷史虛無主義和意識形態多元論。不僅有違政治倫理，而且背離政治誠信。後來在與池田大作的對話中，戈氏也坦誠：馬克思主義作為一種僵死的思想，被20世紀初的俄羅斯選擇，並轉換成革命實踐與社會實踐，這是一個誤會，一個巨大的歷史錯誤。同時為自己能在改革年代把共產主義驅逐出去而感到「非常的榮幸」，他進而認為「共產主義是一種幾乎不可能實現的口號。」但別忘了1985年他剛上台可是說：「向列寧同志求教」，每逢蘇共開會言必稱馬列主義。可見，戈本人根本就不信仰馬克思主義，他的言行只是一種虛偽輕浮、依違兩可的政治表演。

1991年12月蘇聯大廈將傾，戈巴契夫尚在為個人問題與葉爾欽（Boris Nikolayevich Yeltsin）喋喋不休，最後葉爾欽答應給他每月4000盧布的退休金。與之形成鮮明對比的是，蘇聯元帥阿赫羅梅耶夫選擇自殺殉國並留下遺書：「當我的祖國在毀滅，我認為我曾相信的一切在遭到破壞的時候，我不能再活下去。年齡和我度過的一生使我有權告別生命，我是戰鬥到底的。」這與王國維「五十之年，只欠一死；經此世變，義無再辱」，可謂異曲同工，雖然悲壯，但值得尊敬，依然不失為言行一致、殺身成仁的忠烈之輩。

國家生死存亡之際，作為最高領導人的戈巴契夫還在糾結自己的蠅頭小利，關心能否保留豪華別墅、退休後有無專門司機和祕書、有無保鏢全天保護等個人待遇問題。戈巴契夫即以身任國，就應公而忘私，「以一心體天下之心，以天下之心為一人之心」，如此才能正萬民、正四方。所「謂創製垂法，博施濟眾，聖德立於上代，惠澤被於無窮。」戈氏顯然也不符合這一標準。南宋儒學大師朱熹把歷史人物分為四類：聖人、君子、曹操劉裕一類的小人、介於君子和小人之間的人（例如漢高祖、唐太宗等）。如果我們按照朱熹的標準來衡量，那麼戈巴契夫無疑是個小人，而且是一個失敗的小人，是十足的「鄉愿」。

筆者借用梁啟超評李文忠公的話來評價戈巴契夫：吾敬戈巴契夫之才，吾惜戈巴契夫之識，吾悲戈巴契夫之遇。戈氏曾言：蘇聯解體、蘇共垮台「是我至死都要承受的痛苦和十字架」，如今這痛苦和十字架已被埋入黃土，戈氏雖已蓋棺，但尚未定論。歷史功過，任由後人評說！誠如明代大文豪楊慎在《臨江仙》中所言：

「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空：青山依舊在，幾度夕陽紅。

白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風。一壺濁酒喜相逢：古今多少事，都付笑談中。」

（作者為浙江大學助理教授）

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