圖為九一八事變發生後，全國各地報紙導日軍占領瀋陽、長春、營口、安東等地消息。（圖／中時檔案庫資料照）

九一八，兩岸都不談此事件在歷史上的定位，久了，誰也不知道對後來的影響。

最令人爭議的是，為什麼日軍當晚砲擊北大營時，東北軍不予以抵抗？是誰下命令不抵抗的？是被戴了「不抵抗將軍」的張學良，還是他的頂頭上司蔣介石？

說起淵源，其實早在八國聯軍結束時日本即有少數部隊留守我東北，日俄戰爭後更假藉名目賴著不走，而且逐漸增加部隊人數，期間還製造不少事端，「皇姑屯事件」甚至還炸死「東北王」張作霖，引起其子張學良極端恨日。

然張學良去日本訪問，知日軍實力，東北50年都趕不上日本，因此對駐在東北的關東軍極力容忍，命令屬下打不還手、罵不還口，即令關東軍在東北軍槍托上划火柴亦不得吭聲。在日本管轄的南滿鐵路，日本人蠻橫欺壓中國老百姓到了極點，沒向日軍敬禮，要打；隨地大小便，要打；孩子啼哭，要打；看不順眼，要打；你不聽命，日軍把你塞進火車頭裡當柴燒。中國警察管不了，少帥府的一名便衣因為攜槍被抓，嚴刑拷問加灌煤油，等張府派人去協調，那侍衛已經被整得不成人形。

位在瀋陽的北大營營區，早已是日軍覬覦的對象，經常假借友好參訪的名義入營內參觀，平時亦假藉各種「演習」名義鬆懈守軍戒心。直至九一八夜晚，日軍真的子彈上膛、刺刀上肩，衝進北大營，逢人便砍、見人就開槍，北大營瞬間慌了手腳，但為何不開槍呢？因為東北軍參謀長榮臻收到的指令是「放下武器，不准抵抗，不准動，把槍放到庫房裡，挺著死，這是上級的命令」。誰的命令？事件開始時，張學良正陪著法國公使看梅蘭芳唱戲呢！

身為第二號人物，當然得向總司令蔣介石報告，聽說蔣給他的指令時「盱衡形勢，相機行動」。其實老蔣跟少帥壓根兒都不想把事件擴大，張學良認為是普通的演習；老蔣則一心剿共，不想橫生事端，所以事件愈形擴大。當晚東北軍全營8千多人，難道不敵關東軍300人？時任東北軍獨立第7旅620團團長王鐵漢首先抗命開了第一槍，底下官兵也隨即開火，擊斃關東軍20餘人；另外，營外警察局也奮力抵抗，壓制了日軍氣焰，但因錯失第一抵抗時機，北大營終歸還是淪陷，不到半年時間，長春、吉林、哈爾濱東北整個淪陷。

誰下令不准抵抗，張學良在《世紀行過》中親自說，是他下的令，明知打不過為何還要犧牲？難道蔣介石沒有責任？他要張學良開槍，張哪敢抗令？

（作者為作家）