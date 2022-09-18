俄羅斯發動對烏克蘭的戰爭，由今年的初春打到現在的秋末，俄羅斯陷入戰爭的泥淖進退不得，普丁總統更是坐困愁城，進退維谷。

目前還難以估計這場戰爭伊於胡底， 但勝負的計分板上已顯示出飽受火炮摧殘的烏克蘭是明顯的輸家；俄羅斯由莊家也變成了最大的輸家，讓世人看到裝了核子牙的紙老虎在傳統的戰爭中也是無計可施。美國勝負參半，它借烏克蘭之手削弱了俄羅斯的國力，美國的心頭大患未來要反撲可能力有未逮；但是大多數國家不願意在美國的領導下去制裁俄羅斯，預告了美國在世界影響力的下降。中國採取明哲保身的做法，對美、俄不對抗、不作為， 基本上做壁上觀， 不得分，也不失分，但也埋下了未來美國與中國更大衝突的種子。

在西方國家，尤其是美國，源源不絕提供烏克蘭各式武器的情況下， 俄羅斯想要以傳統方式達到戰爭的預期目的幾乎是不可能的，是否狗急跳牆進行戰術性核武的攻擊則不得而知。 烏克蘭原本擁有前蘇聯留下的核武設備， 放棄之後俄羅斯毫無顧忌揮軍入侵；如果烏克蘭當初並沒有放棄核武，俄羅斯是否會如今日肆無忌憚地對它進行軍事行動不無疑問。在這樣的邏輯之下顯現出核武的重要性，目前有9個國家擁有核子武器，其他國家是否會藉此發展核武以求自保，如同北韓的做法，值得國際社會觀察。 美國外交關係協會會長Richard Haass在今年的9/10月《外交事務》期刊發表的《危險的十年》一文就表達了這樣的一種憂慮。

俄烏戰爭讓國際社會又回到了古典的地緣政治衝突之中，假如俄羅斯的侵略行動得逞，勢必要改變整個歐洲的地緣政治關係，不僅對美國在國際社會的影響力是重大的打擊，更對國際社會急待解決處理的問題如難民、氣候變遷、新冠肺炎的肆虐、能源問題及糧食短缺問題帶來更大的挑戰。

台灣的民眾應該從俄烏戰爭看得很清楚，美國介入但並不參戰， 對普丁政府也是無計可施，改變不了俄羅斯的決策，這既是意願問題也是能力問題。台海一旦有事，美國的決策也會面臨相似的困境。最近《遠見雜誌》的調查顯示，台灣民眾認為兩岸發生軍事衝突的可能性大增，而美國直接派兵介入的機會很小。剛通過的美國參議院《台灣政策法》表明在台海軍事衝突時美國不會派軍力介入的立場。

俄烏戰後美國的最主要的對手與矛頭勢必指向中國，那將是一個長期的鬥爭，層面不限於政治，也會擴及科技、貿易、意識形態等各方面，對台灣的負面影響很大，台灣如何自處、自保、自強 是國人要共同思考關注的問題。（作者為前國防部軍政副部長）

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