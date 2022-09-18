英國19日將在西敏寺為英國女王伊麗莎白二世舉行國葬，自從女王過世，《王冠》影集又躍上Netflix的十大排行榜，在這個時間點重溫她的一生，感觸特別多。

《王冠》描寫伊麗莎白女王治理下的英國與英國王室，當然增加劇作家觀點，英國文化大臣曾經去信製作單位要求標註「虛構作品」，但Netflix認為多此一舉，因為這就是「戲」。

第1季的女王開始學習治理國家之道，英國君主立憲制名義上君主是領袖，但首相來主持政府。首相是最大黨的黨魁，要表演、要攏絡選民的心；但女王是天授神權，宣示的對象不是人民、而是上帝。在人民與上帝之間，所謂的「君權」像魔術，不能讓人民看得太透徹。

因此伊麗莎白的祖母教她，一位好的君主必須學會「什麼也不做」，其實這是最困難的，因為這樣才是尊重憲法、不越界指揮，甚至不能流露神情。《王冠》整齣戲的核心就在於女王到底應該要做出自己偏愛的選擇，還是身為君主的選擇？兩者互相牽制。

女王身邊所有人都苦於這困境，好比女王的伯父愛德華八世就是想當人勝於國王，所以選擇迎娶離婚的辛普森夫人，離開王位。女王的妹妹瑪格麗特公主面臨同樣的考驗，她想要表現自己，想刷存在感，很希望能嫁給自己喜歡的離婚男人，但同樣受到打擊，終身鬱鬱寡歡。

女王家人更是如此，從王夫菲利普親王，到查爾斯王子（現在的查爾斯三世）、黛安娜王妃，以及現實中的哈利王子、梅根，全都在同樣的圈圈中打轉。他們都有自己的想法與期望，可是進入王室之後，戴上了這個「安靜」的枷鎖，不遵守就是帶來噪音，即使時代改變，這個規範還是存在。

祖母告訴女王，「因為公正不合人性，當人們希望看到你微笑、皺眉，你真照做了，就已經表達立場，這是君主不該做的！做得越少、越不說話，越不微笑，越好。」如果一次讓民眾喜歡，接下來一定會發生的就是「民眾不喜歡了」，首相會隨著民眾喜愛而上位、不喜歡而落敗；可是君主不能，所以君主不言。

這齣戲非常巧妙地從非主流的小事切入，從倫敦一場霧霾裡喪命的小秘書，到畫家幫首相邱吉爾畫的八十大壽肖像畫，連王夫能不能學開飛機都能再三討論，因為小事都反映出主事者性格，而且環環相扣。所謂歷史，就是前人已經發生的事情，後世持續發生。

儘管描寫的是華麗的皇族生活，《王冠》卻以暗色調呈現宮中生活，這些都是過往皇室婚禮報導當中看不到的內心戲。

建議我們的小英總統應該也看一看《王冠》，每個政客都把「以天下國家為己任」掛在嘴上，但有幾人能做到「置個人好惡於度外」？（作者為作家）