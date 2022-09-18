距離年底九合一地方選舉僅剩2個月又1周，基本態勢與選前百日相比，並無太大變化。藍營在擁有地方執政優勢的縣市打造固若金湯的防禦工事，以逸待勞，不隨風起舞。綠營則因飽受論文門事件與防疫失當的非議，導致北台灣連線的潰散，不僅無法發揮競選火車頭的功能，反有拖垮全局之虞。

為今之計，民進黨只能以混淆視聽的烏賊戰術，四處反控對手論文抄襲來止血停損，以求保本。至於白營，最有看頭的仍是新竹市長的選舉。藍綠在論文門上的攻防，均使雙方候選人在中間選民的拓票能力盡失，而有利於高虹安聲勢穩定上揚。

由於此次選舉關乎蔡總統是否提前跛腳並讓反對黨擁有「地方包圍中央」的操作空間，而不利於綠營下屆的總統大選，民進黨儘管師老兵疲，也仍須強打精神，浴血苦戰。無奈時不我與，台灣選民結構已經悄然生變，過去無怨無悔、誓死挺綠的青壯綠粉竟已大量流失。

報載民進黨內部民調顯示，若以2020年大選數據為對照參考，該黨青年族群的支持度至少衰退了2成；台灣民意基金會的長期民調更得出20到54歲的選民中，民眾黨的支持度已全面超越民進黨。儘管選票並未流向國民黨，而是轉向民眾黨與其他偏綠小黨，但以目前縣市長選舉盤勢而言，這種改變將使國民黨獲利最大。

自1994年台北市長選舉開始，年輕選票就是民進黨勝選的重要關鍵。2000年陳水扁當選總統後，民進黨藉由修改教科書與大舉滲透校園發展青年組織，造就了一批批的「人為」天然獨。2016年蔡英文在太陽花世代的簇擁下攀登政治高峰，2020年運用網軍側翼鼓動的「反送中」情緒獲取年輕族群毫無保留的支持，並得到史上民選總統的最高票。然而，充滿理想性格的年輕人並非永遠無法認清現實、任人擺布的傻蛋。

民進黨政府信誓旦旦所畫的大餅，終究只能看而不能吃。長期的低薪環境，讓年輕人不婚不生；都會區的高房價，讓年輕人不敢奢買一個窩；詐騙集團橫行，年輕人被騙淪落異鄉時求救無門；長照2.0宛如空中樓閣，照顧尊長的重責落在獨子獨女的雙肩；因疫苗嚴重不足，按年齡施打時年輕人排在最後；達官顯貴以論文抄襲而輕鬆取得學位，認真苦讀的知識青年卻得打工與借貸來完成學業，這種種事證不都在說明「口惠而實不至」的民進黨政府，流失年輕選票實乃咎由自取，毫不意外！

儘管「18歲公民權」與「抗中保台」這些新舊招，恐怕也難挽回民進黨年底可能大量流失的年輕選票。蔡總統依然大方地與論文門主角林智堅同台助選，在這位民選獨裁總統的心中，對於「小英男孩」的呵護也許比拯救選情告急的全黨更為重要。對自己的政黨尚且不知輕重，對於黎民百姓又會如何？18日一名撿拾資源回收物的勞苦人，在蔡總統登台助選時，亮出美工刀以表達對生活不滿的情緒，這突兀的無言抗議，道盡了底層庶民的深沉悲哀。這也是對民進黨選情的警訊。（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）