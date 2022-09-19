筆者所著《中國空軍抗戰記憶》一書，於2015年抗戰勝利70周年前夕，分別由大陸「浙江大學出版社」以及台灣「黎明文化」所出版。
如今距出版已經8年了，在未來一系列「史話」的連載中，筆者特將當年十年磨一劍的撰寫經過、出版的過程、各地的迴響、一些未能及時編入的材料，以及原書中幾篇精采的故事，和大家分享。同時也藉此紀念 : 所有曾經為抗戰貢獻過的前輩，以及成千上萬不幸於抗戰中犧牲、遇難的同胞。
●日本飛行員山下七郎反正及其下落
《中國空軍抗戰記憶》書中「一個日本戰俘的故事」一文，引起了兩岸讀者們廣泛的討論，同時，大家對於該故事中的主角──山下七郎戰後的去處，也有著莫大的好奇與興趣。
山下七郎所駕駛的96式戰機，於1937年9月26日，被中華民國空軍第五大隊24隊副隊長羅英德中尉於南京市郊上空所擊傷，其後在飛機漏油的情況下，又飛行了200多公里；冀圖飛回上海楊樹浦（日本公大紗廠中的臨時飛機場），最後卻於江蘇太倉市西南雙鳳鎮，油盡迫降、被俘。雙鳳鎮位於今日台商聚集的昆山市東北約1、20公里處。
1937年12月南京淪陷前，空軍警衛團倉促地將山下押往四川；途中，他親眼目睹了日本飛機濫射中國逃難民眾30餘次，內心深感不滿與愧疚；加上他和被俘同伴強烈感受到羅英德真誠的善待，遂於1938年2月，在武漢加入了中國空軍的密碼譯解單位，並且在爾後的7年當中，做了相當重要的貢獻。
在他和另同伴決定背叛祖國，轉而投效中華民國空軍前，曾經提出三項要求：
1.絕對不將他們被俘的事寫在中國空軍的各種日記上，就說他們被俘受傷死亡好了。
2.他們有完全的自由。
3.在他們死亡以前，這件事情不能公布。
羅英德當場代表空軍答應；事後並一一實踐了這些承諾。
山下七郎被擊落的消息於第二天，也就是1937年9月27日，就已經在報刊上披露，但是如果翻開中華民國空軍的戰史，則完全沒有這一則空戰記錄。山下反正後，不但享有完全的自由，而且還結婚生子。至於後來中國空軍是如何交代他們被俘以後的去處，讀者可從以上這則1946年2月7日的新聞，看出端倪。這則新聞發布的當時，正值各地遣返戰俘的時刻，基於國際條約，中華民國有義務交代被俘人員的下落，於是便以這則假新聞，作了交待與掩飾。
1977年，羅英德（時任總統府戰略顧問，空軍二級上將）透過官方渠道，委託日本通商株式會社社長三石昭雄，向主管戰後遣返人員事宜的日本厚生省，查詢山下七郎的下落；結果確定了山下並沒有回到日本。
1987年，羅將軍罹患胰臟癌，在台北治療期間仍念念不忘山下。而此時距空戰已經超過了50年，山下卻音訊全無；倘若仍在人世，也已經80歲了。羅將軍自知時日不多，不能再等，遂在無法確定山下已經離世、同時也滿足當初所承諾40年不公開的情況下，於病中發表了這篇至情至性的經典故事；一方面對歷史有所交代，另一方面，也算是盡力遵守當初對山下所作的承諾；而他本人則於發表後不久，不幸於1988年去逝。筆者在翻閱羅將軍所遺留的札記中，發覺他籌畫發表這篇故事多年，卻一直在等待適當的時機。臨終前，羅將軍終於了卻了數十年的心願。
羅英德出身於廣東番禺一個富裕的家庭。1932年他於就讀金陵大學物理系二年級期間，日本在上海發動了128事變，羅英德有感於「覆巢之下將無完卵」，「非武力無以禦敵」，憤而投筆從戎，進入杭州筧橋中央航空學校第三期。
京滬戰役期間，三期同學精英（沈崇誨、樂以琴、張錫祜、張琪、周竹君、譚文、黃保珊）盡失。這些烈士都曾經是羅將軍的同窗至友，他卻能忍著憤怒，善待其親手擊落日本海軍四大天王之一的山下七郎，終而使其轉助中國，加入偵破日軍密碼的空軍監察大隊，對後期的抗戰，以至於太平洋戰爭，都有鉅大的貢獻。
羅將軍學養俱佳，堪稱儒將。抗日戰爭期間出生入死，有擊落敵機五架以上的紀錄，也是三期驅逐科少數倖存的飛行員，曾經被同學以及同儕們譽之為福將。
（作者著有著《中國空軍抗戰記憶》一書）
【未完待續，朱力揚專欄每周一刊出】
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