筆者所著《中國空軍抗戰記憶》一書，於2015年抗戰勝利70周年前夕，分別由大陸「浙江大學出版社」以及台灣「黎明文化」所出版。

如今距出版已經8年了，在未來一系列「史話」的連載中，筆者特將當年十年磨一劍的撰寫經過、出版的過程、各地的迴響、一些未能及時編入的材料，以及原書中幾篇精采的故事，和大家分享。同時也藉此紀念 : 所有曾經為抗戰貢獻過的前輩，以及成千上萬不幸於抗戰中犧牲、遇難的同胞。

作者著有著《中國空軍抗戰記憶》一書（圖：作者朱力揚提供）

●日本飛行員山下七郎反正及其下落

《中國空軍抗戰記憶》書中「一個日本戰俘的故事」一文，引起了兩岸讀者們廣泛的討論，同時，大家對於該故事中的主角──山下七郎戰後的去處，也有著莫大的好奇與興趣。

山下七郎所駕駛的96式戰機，於1937年9月26日，被中華民國空軍第五大隊24隊副隊長羅英德中尉於南京市郊上空所擊傷，其後在飛機漏油的情況下，又飛行了200多公里；冀圖飛回上海楊樹浦（日本公大紗廠中的臨時飛機場），最後卻於江蘇太倉市西南雙鳳鎮，油盡迫降、被俘。雙鳳鎮位於今日台商聚集的昆山市東北約1、20公里處。

1937年12月南京淪陷前，空軍警衛團倉促地將山下押往四川；途中，他親眼目睹了日本飛機濫射中國逃難民眾30餘次，內心深感不滿與愧疚；加上他和被俘同伴強烈感受到羅英德真誠的善待，遂於1938年2月，在武漢加入了中國空軍的密碼譯解單位，並且在爾後的7年當中，做了相當重要的貢獻。

在他和另同伴決定背叛祖國，轉而投效中華民國空軍前，曾經提出三項要求：

1.絕對不將他們被俘的事寫在中國空軍的各種日記上，就說他們被俘受傷死亡好了。

2.他們有完全的自由。

3.在他們死亡以前，這件事情不能公布。

羅英德當場代表空軍答應；事後並一一實踐了這些承諾。

山下七郎被擊落的消息於第二天，也就是1937年9月27日，就已經在報刊上披露，但是如果翻開中華民國空軍的戰史，則完全沒有這一則空戰記錄。山下反正後，不但享有完全的自由，而且還結婚生子。至於後來中國空軍是如何交代他們被俘以後的去處，讀者可從以上這則1946年2月7日的新聞，看出端倪。這則新聞發布的當時，正值各地遣返戰俘的時刻，基於國際條約，中華民國有義務交代被俘人員的下落，於是便以這則假新聞，作了交待與掩飾。

詳細記載了山下七郎口供的《第十五集團軍總部 淞滬戰役陣中日記》（白中琪提供，國史館珍藏；圖文：作者朱力揚提供）

山下七郎（上尉）在太倉雙鳳鎮被陸軍303團俘擄後，由通曉日文的軍官張振山上校偵訊所作的口供部份內容。山下當時是日本大村海軍航空部隊（相當於中國空軍的大隊）下的一個分隊長，帶領了6架飛機，以及8位的勤務人員。（白中琪提供，國史館珍藏；圖文：作者朱力揚提供）

在山下的口供中提到： 1. 贊成5·15事件反對22.6事件。 2. 認為近衛文是理想的總理大臣。 3. 謂日本海陸兩軍上之間有隔膜。 4. 謂中國人對他很客氣，與在日本時所想像不同。 5. 最後他希望早日回家，以後不當兵。認為其妻必以為他不在人間了，如此其妻也必自殺。 （白中琪提供，國史館珍藏；圖文：作者朱力揚提供）

山下七郎之略歷：福岡縣人，在佐山尋常小學、明善中學畢業後，進霞浦海軍兵學校，卒業後編入霞浦航空部隊，練習11個月的飛行法（時26歲，升至中尉），嗣編入館山海軍航空部隊，在該處服務1年半，調鳳翔航空母艦服務2年，旋調至大成航空部隊，到現在還不到9個月。飛行生涯已有4年半多，現年30歲。 （白中琪提供，國史館珍藏；圖文：作者朱力揚提供）

1977年，羅英德（時任總統府戰略顧問，空軍二級上將）透過官方渠道，委託日本通商株式會社社長三石昭雄，向主管戰後遣返人員事宜的日本厚生省，查詢山下七郎的下落；結果確定了山下並沒有回到日本。

1987年，羅將軍罹患胰臟癌，在台北治療期間仍念念不忘山下。而此時距空戰已經超過了50年，山下卻音訊全無；倘若仍在人世，也已經80歲了。羅將軍自知時日不多，不能再等，遂在無法確定山下已經離世、同時也滿足當初所承諾40年不公開的情況下，於病中發表了這篇至情至性的經典故事；一方面對歷史有所交代，另一方面，也算是盡力遵守當初對山下所作的承諾；而他本人則於發表後不久，不幸於1988年去逝。筆者在翻閱羅將軍所遺留的札記中，發覺他籌畫發表這篇故事多年，卻一直在等待適當的時機。臨終前，羅將軍終於了卻了數十年的心願。

羅英德出身於廣東番禺一個富裕的家庭。1932年他於就讀金陵大學物理系二年級期間，日本在上海發動了128事變，羅英德有感於「覆巢之下將無完卵」，「非武力無以禦敵」，憤而投筆從戎，進入杭州筧橋中央航空學校第三期。

京滬戰役期間，三期同學精英（沈崇誨、樂以琴、張錫祜、張琪、周竹君、譚文、黃保珊）盡失。這些烈士都曾經是羅將軍的同窗至友，他卻能忍著憤怒，善待其親手擊落日本海軍四大天王之一的山下七郎，終而使其轉助中國，加入偵破日軍密碼的空軍監察大隊，對後期的抗戰，以至於太平洋戰爭，都有鉅大的貢獻。

羅將軍學養俱佳，堪稱儒將。抗日戰爭期間出生入死，有擊落敵機五架以上的紀錄，也是三期驅逐科少數倖存的飛行員，曾經被同學以及同儕們譽之為福將。

1933 年，杭州筧橋中央航空學校，羅英德和周竹君合影於航校大操場。 ……等四人，步出校門，投身空軍，抗戰期間，周、徐等皆壯烈犧牲，及今，余亦百戰餘生，蒼蒼滿頂。每憶燕子磯下，玄武湖邊，聽秦淮河畔之高歌，對北大樓頭之落日，不勝今昔之感矣……！（圖文：作者朱力揚提供）

【中央航空學校第三期畢業典禮】 《從千鎚百煉中造成金剛身 向雁陣鳥隊中恢復舊山河》 1934 年，杭州筧橋。照片正中央是蔣中正，其左、右兩 旁分別是宋美齡及畢業生家長代表－南開大學校長 張伯苓。左三是航校校長周至柔，左四是美籍總顧問 John Jouett、右五為意大利空軍顧問 Roberto Lordi、 右四為陳慶雲、右三為蔣堅忍；這張照片有美、意顧問同時出現的歷史 鏡頭。第一排席地而坐者皆為三期畢業生，後排站立者為航校的教官。其後數排為四、五、六期在校生。 （圖文：作者朱力揚提供）

維繫士氣靠傳統，而中華民國空軍的傳統象徵就是高志航，以及他所領導以寡擊衆的814空戰；今日台東空軍基地被命名為志航基地，而8月14日也被定為空軍節。 高志航是航校三期的飛行教官，圖為他和三期學生 的合照。前排左起：楊仲安、高志航、鄭少愚；後排左起：××、樂以琴、王世籜。【註：戰時日飛行員河內山讓，1986年和羅英德的通信中，有如下一段：「返國之前一日，敝人曾前往貴國的忠烈祠參拜，在高志航烈士牌位之前，對在周家口英勇為國犧牲的第四大隊高大隊長，合掌致意。」】 （圖文：作者朱力揚提供）

精湛戰技靠傳承。1955年，時任空軍作戰署長的羅英德，主持台南一聯隊的年度作戰訓練。 訓練課程中，為教官者，俱是抗戰期間在美國接受過完整教育、訓練的飛行員，並有豐富的實戰經驗。而學員們不少都是來台後所培養的新一代飛行員。這兩代飛行員是1950年代，台海上空的守門員。 羅馬不是一天造成的，空軍各部隊的戰技與戰術，就是這様一代傳一代。 （圖文：作者朱力揚提供）

羅將軍遺墨，1968年寄金陵大學同窗，世界著名生化學家李卓皓博士：登新竹「樂山雷達站」有感。（樂山舊名鹿場大山，該處目前裝有世界最先進長程預警雷達－雷神鋪爪） 鹿場塔上見天低 百戰傷餘躍馬蹄 按劍狂歌台海震 引空長嘯峽雲淒 紅潮西望悲華夏 淚眼蒼茫念庶黎 重責未完人覺老 何堪兒輩語蕭規 【註：李卓皓曾任加州大學舊金山分校荷爾蒙研究室主任33年，並曾兩度獲諾貝爾獎提名，1972年在台協助成立中央研究院生化研究所】 （照片：羅英德家屬提供；圖文：作者朱力揚提供）

（作者著有著《中國空軍抗戰記憶》一書）

【未完待續，朱力揚專欄每周一刊出】