9月12號早晨，我從松山機場飛往金門求學，雖不是第一次去金門，但我依舊充滿期待與好奇。

沒多久，機長就廣播著金門的溫度與天氣，然後跟我們說預計在10分鐘後會抵達，我打開飛機上的窗戶，一眼望去是熟悉的高樓大廈，但那不是我要降落的地方，而是對岸的廈門。

再往下俯瞰，才是那個我熟悉的金門，雖不說落後，但與對岸的發展有一段距離，剎那間想起曾經利用小三通過去廈門的前輩說廈門有多現代、有多繁華，毫不遜色我的家鄉「台北市」，讓我這個鄉下人不服氣，我很想要去看看。

我知道，現在被金、廈門被一座高牆堵住了，那座高牆的名字叫「疫情」，同時我也希望，那是它唯一的名字。金門的閩式特色、廈門的繁華大街，在方圓不到10公里的地方全部呈現，對於金門的人來說，台灣本島或許還沒有廈門來的熟悉。

疫情或許真的影響了很多，甚至影響了對岸的生活，台灣社會開始對對岸的經濟、政治、社會報導許多黑暗面的文章，也因為少數人的政治利益，開始減少與世界第二大經濟體「中國」往來。我相信，最後我們堅持的「自由、民主」會拿到一定的成績。我也相信，這種成績是用多數人的犧牲換來少數人的富裕。

轉回來在飛機上的思緒，金門、廈門這樣的對比情況，讓我想起在課本裡曾經介紹的東、西德因為意識形態與在歷史交鋒中形成對立，築起的柏林高牆。而在金門降落的我們，就像是被意識形態（或疫情）的高牆所擋，只為了防止東德的人們移民（逃難）。

還記得在同心圓模式的商業區裡，城鄉差距會因距離而產生不同的分配，但在金門與廈門不到幾公里的兩岸，卻像是城市相差50年以上的感覺。作為中國的二線城市，廈門地區早已發展，但是在金門卻遲遲得不到中央政府的注視。我們堅守著偉大的民主自由、信仰著資本主義下的自由市場，卻讓金門得到的是落後至少50年的城鄉差距。

在台灣地區，常常聽到老一輩的長者對於大陸如何落後、貧窮、沒素質、沒文化的事蹟琅琅上口。但是在金門，不會有人說對岸有多落後，只要你往西邊的海岸走，就會看到廈門，而且事實會勝於雄辯。

等到名叫「疫情」的高牆倒下，希望我們可以迎來多數人的勝利，促進民生經濟發展，而不是「疫情」倒下以後，兩岸為了意識形態，築起了不必要的高牆，只為那少數人的富裕。（微笑／金門大學學生）

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