中美關係走向牽動台海局勢。14日，美國參議院外交委員會以17票贊成、5票反對的壓倒性票數，通過《2022年台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022）。《台灣政策法》浮出水面，無疑將再次挑戰台海現狀，台灣民眾理應有更加清醒的認識。

由於該法案接下來將送交參院全院審議，但鑒於本屆美國國會即將屆滿，參議院能不能最後通過，以及眾議院迄今尚未提出自己的版本，所以是否在年底之前送交美國總統簽署，確實存在變數。

而伴隨該法案，美在台海政策是否有所改變？就其本質來看，在過去幾年間，美國通過強化美日安保政策、軍艦頻繁通過台海、高官訪台升級等，美國一系列挑釁中國大陸的動作，美國希望看到台海局面，既不是兩岸統一，也不是台灣獨立，而是希望台灣作為一位聽話的代理人，在需要挑釁中國大陸的時候，挺身而出。

不過，「聽話」和能做到「聽話」是兩回事。目前，儘管台灣各主要政黨均表達了「親美」立場，而從台灣整體來看，民眾太過於「追求和平安逸」。公開信息顯示，台灣現役兵力只有不足20萬人。從2018年起，非志願役而達到役齡的常備役男性只服4個月軍事訓練役，甚至很多台灣青年在服役期間連打靶都沒有進行過。更不用說台灣當局在武器製造方面強調所謂「艦機自造」，這完全不符合美國設定的「刺蝟」或者「豪豬」的定位。

所以，從這個視角來看，《台灣政策法》與其說是美國在加強美台全方位聯繫，不如說是美國希望馬上在政治、經濟、軍事以及網路等全方位掌控台灣。

仔細看，該法案認為「聯合國大會第2758號決議案沒有立場論及台灣的代表權及主權」，這等同於再次釋放出「台灣地位未定論」。在外交方面，美國將「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO）更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），要求國務卿在法案生效90天內，廢除美國不允許台灣在聯邦機構內展示包括「國旗」或軍服等主權象徵符號的內規，這等同於將台灣完全視為「主權國家」。

同時，該法案認為美國需要修改《援外法案》，把台灣視為「北約以外重要盟友」。通過5年提供價值65億美元的無償軍事援助，介入台灣武器採購過程，而美國國防部每年應檢視台海危機爆發的風險，評估台灣的軍事實力，並以「拒止戰略」（strategy of denial）為基礎，提出對台灣的防禦報告。特別是在網路方面，美國務院透過AIT的「全球合作與訓練架構」，來因應來自中國大陸所謂的「假訊息、網絡攻擊和大外宣」。

可以看出，該法案之重點在於美國將全面軍事接管台灣。台灣方面不僅在軍事採購、軍事政策方面將失去「說不」的權力，恐怕以後在軍隊人事方面也將完全聽從美國。所以該法案若通過，台灣會不會變成美國的「牽線木偶」？直接影響兩岸關係走向？值得進一步觀察。

此外，針對外界對兩岸未來可能發生戰事的擔憂，筆者認為，以現在兩岸軍事對抗的氛圍，任何軍事挑釁動作都有可能意外升級。即便是台灣民眾嚮往兩岸和平、並不願意看到台灣成為中美對抗的主戰場，但如果認真細讀該法案就可以知道，未來決定兩岸和平還是戰爭的，恐怕已經是美國了。如果美國控制了台灣的軍事部門，那麼，任何精心計算的擦槍走火，並非不可能發生。

如果兩岸戰端一起，料巨大的不確定性將在各域外勢力的推動之下持續發酵，台灣有可能陷入長期戰亂當中。這一點，並非危言聳聽。若真到此時，台民眾還能夠真實表達自己的意見和看法嗎？還能夠有選擇戰爭與和平的權利嗎？恐怕在內外輿情的裹脅之下，將不得不為「捍衛台灣尊嚴」，付出巨大的生命財產代價。而美國很可能如同在俄烏戰爭中支持烏克蘭一樣，再次佔據「離岸平衡者」的位置，靈活應對，左右逢源。

所以說，面對《台灣政策法》，台灣民眾理應有清醒的認識。因為該法案不僅僅是提升兩岸對抗籌碼和衝突量級那麼簡單，或直接關係到台灣未來能否與中國大陸坐下來談判的「自主權」。（作者為中國勞動關係學院副教授）

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