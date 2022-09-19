美國CNN記者波利利斯（Katie Bo Lillis）引述中情局（CIA）副局長柯恩（David Cohen）證實，論斷「大陸國家主席習近平希望軍隊能在2027年以前備好武統台灣的能力」；並宣稱習「已下令軍隊朝他想要的目標前進，屆時就可以達成。」惟中情局整體也評估，大陸以非軍事手段的可能性達到震懾台灣機率更高。關於這一確認武統台灣的時機點頗引發關注，這一年為習就任第三任黨政軍三位一體領導人最後一年，可想而知習近平要用什麼政績，來合理化及合法化其權力延續呢？威權國家持續政權合法性基礎，不外乎經濟增長及民族主義、治理績效。

如眾所周知，大陸對台政策有其雙元特性，硬軟兼施、壓制及懷柔兼具，壓制強調軍事威懾及外交壓縮，此即「反獨促統」策略；懷柔則重視兩岸交流合作，「融合漸統」、「融合和統」策略發展為主軸。這一雙元結構政策特性即是展現「硬更硬、軟更柔」，從「兩岸融合」途徑邁向「兩岸和統」是對台政策「主旋律」，絕對不會承諾放棄武力統一。換言之，大陸當局長期對台政策宣示，即是「融合促統」而非「武力逼統」，惟在策略操作上往往交替輪用、堅持「兩手抓」。

統一議程設定與習第三任息息相關，涉及其歷史使命及定位。從習主政後所設定「兩個百年」目標，十九屆六中公報中提及習近平的次數，超過已故領袖毛澤東及鄧小平，習地位儼然超越過去幾任領導人。公報確立習近平黨內核心定位、確立其思想所領導的未來路線、確立完全不遜於毛鄧的歷史定位，確立習時代延續，從而確立其長期執政的正當性與必要性。習近平既打破「隔代接班」及「指定接班」傳統，勢必在政績及歷史定位尋求無人可比的評價。這當中兩岸統一即是「關鍵課題」，2027年為習延任第三任任期最後一年，應在統一議題下設定里程碑及指導準繩，以利國家統一。

二十大是中共黨進入全面建設社會主義現代化國家，邁向第二個百年奮鬥目標進軍新征程。中國國家經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階，經濟力列全球第二、軍事力第三，國民自信增強，擁有道路、理論、制度及文化「四大自信」；甚至學者已提出「統一」為第五大自信。在香港、澳門回歸「一國兩制」統一後，統一台灣問題被送上政策議程設定，不僅要追求社會主義現代化強國，同時將國家完全統一及振興中華民族，這被視為是實踐美麗的「中國夢」。換言之，統一大業不能一代一代拖下去，統一緊迫感已然而生，統一時間表須設定議事日程。

美國印太戰略積極拉攏台灣成為其戰略棋子，試圖「以台制中」，挑戰中國對台政策之底線及紅線。民進黨當局邀請美眾議院議長裴洛西訪台，引發大陸解放軍進行一連串大規模對台軍事演習；同時，發動一系列經貿反制手段、公布對台政策第三份白皮書、「台獨制裁清單」，台灣陷入「被戰爭」邊緣風險，深深鑲嵌至美國印太戰略成為其「馬前卒」。日前美國參議院外交委員會審議《台灣政策法案》草案，此法案導致中美對抗加劇、兩岸關係交惡，甚至進入「新冷戰狀態」。

儘管此法經修正後，並未正式賦予台灣主要非北約盟友地位；但其對兩岸關係衝擊不容忽視，此法超越《台灣關係法》，挑戰「一中原則」及背離中美建交三份公報，具有強化「武裝台灣」作用，促使民進黨當局更堅持「抗中保台」路線及「聯美抗中」失衡戰略。美國與台灣形成某種形式軍事同盟關係，此將強化民進黨當局「倚美謀獨」、「倚武拒統」的底氣，挑戰大陸發展機遇及國家完全統一、民族復興之實現。從大陸當局視角看，美國試圖拉攏烏克蘭融入歐盟及北約，此為歐美國家「以烏制俄」、「聯烏耗俄」戰略，這威脅俄羅斯國家安全及全球霸權爭奪競爭力；但美國試圖「以台制中」、「聯台耗中」，除衝擊中國國家安全、全球爭霸外，更是阻礙兩岸統一的核心國家利益。

因應台灣內部獨派聲浪高漲及未來可能出現獨派的台灣領導人，反獨促統、融合和統及武力逼統策略同時正式列入對台政策工具運用。當習近平在二十大後延任，權力定於一尊時，在外交、經濟、社會、兩岸政策將會呈現新樣態。屆時大陸「必然不會只在反獨上著力」，二十大後「統一」將進入中共對台議程表，加快「反獨促統」進程及力度。儘管「反獨促統」、「融合和統」是對台政策「主旋律」，但因應台灣內部獨派聲浪及追求政治自主性提高、中國認同下降，大陸當局雖宣稱「中國人不打中國人」，但不會宣布放棄武力解決。

因應台灣政治發展局勢，一旦民進黨持續執政，大陸當局恐加大壓制力度及範圍。蔡英文公開宣稱不承認「九二共識」，反對「一國兩制」；甚至界定「對岸鄰國論」、「兩岸兩國論」，同時蔡任內台獨聲浪高漲，支持台獨比例增加、中國人認同下降至低點。2024年台灣總統大選結果，若是由更為激進的賴清德代表民進黨參選且獲當選，從蔡英文到賴清德延續執政，這意味從相對溫和的兩岸路線，轉向激進台獨路線。賴清德曾主張「務實台獨」，堅定主張台灣獨立、兩岸關係是國際關係；否定「九二共識」，標籤化「九二共識」等同「一國兩制」，主張「台灣制憲時刻已到來」，其兩岸路線更是意圖「改變現狀」。儘管近來賴清德一再公開倡議，遵循蔡英文所倡議「維持現狀」及不挑釁兩岸路線。

大陸當局已將解決「台灣問題」列入第二個百年目標，顯然這已不是一個選擇題，而是必然要解決的問題，中共對台政策將以「歷史任務」，取代國共內戰延續性及超越台灣政黨政治藩籬。因而，台灣面臨極其嚴肅的生存與發展策略，應是思考如何「避戰」而非「引戰」；應是以兩岸「對話」替代「對抗」，勿在中國未民主化前就招致「被戰爭」、「被武統」。中國傳統政治思想中，早有「以大事小以仁」、「以小事大以智」智慧；從台灣俗語來說，所謂「草螟弄雞公」，最終結局卻是悲慘引發「雞公批博跳，草螟死翹翹」結局。

台灣固然不要妄自菲薄，但也不能過度高抬膨脹自己、不自量力，應學會「以小博大」的政治智慧與藝術。2027年固然可能是中共完成具有武力統一台灣能力的「關鍵年」，然台灣也可以發揮積極創新的「戰略主動」精神，化守勢為攻勢，取得兩岸論述話語權及路線相對主導權；從「兩岸融合」發展到「兩岸統合」過程中，積極參與以提升台灣影響力及地位角色。

兩岸政策需要歷經新典範轉移，副總統賴清德任台南市長時曾揭櫫「親中愛台」理念，倡議德國統一是真正統一，德國總理梅克爾即來自東德。民進黨當局只要能夠將追求獨立政策，調整為傳統黨內的「兩岸統合論」，即可獲得積極主動政策創新思維及政策工具。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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