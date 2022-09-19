一位軍中高級將領，為了替兒子辦一場「難忘的婚禮」涉嫌動用軍中資源，被立法委員爆料後，受到降調處分。這真是「令人難忘」的婚禮，父母、孩子、支援婚禮工作的同僚及許多親友，大概都不會忘記這場婚禮。

為什麼難忘？

大多數人都希望婚禮是令人難忘的。但怎麼樣才稱得上是難忘的婚禮？席開百桌、伴郎伴娘各十對、五星級酒店、冠蓋雲集、知名藝人助陣等，就是所謂難忘的婚禮嗎？如果是這樣，那一般人家，就不可能有難忘的婚禮了。再者，所謂難忘婚禮，是誰難忘？父母、新人或賓客？

首先我們要瞭解，結婚是孩子的事，大人不必操心，不必介入太多。現在很多婚禮，勞師動眾，主要是為了父母的光彩，結婚的新人並不一定覺得榮耀，有時甚至覺得繁瑣累人。千人賀客，自己認識的沒幾位，只不過像是看到田野中的一群稻草人，沒感覺。這與有人喪禮要辦得轟轟烈烈，使逝者備極哀榮一樣。其實先人已回天家，備極哀榮的是活人，這一點大家都心知肚明。

盛大的婚禮為那樁？

有位好朋友娶媳婦，她說可能席開百桌，正在為找飯店煩惱。因為是很好的朋友，我就勸她：「何必勞師動眾呢？」她說：「才不呢！這輩子我被紅色炸彈炸太多次了，這次我要炸回來！」她說的坦白。另外一位好友也要辦大規模的婚禮，我也勸她不要勞民傷財，她說：「不行，我兒子一生只有這一次，一定要辦得風風光光的。」她也很老實。

但是我們有沒有想過，這種華而不實的婚禮，意義究竟何在？當我們願意深思，想法就可能不同了。他們用紅色炸彈炸你，如果你並不喜歡，為何又要去炸別人呢？是為了報復還是為了回本？不管是哪樣，都是沒有愛心的事。

禮金捐出與人同樂

有朋友娶媳婦，請我去證婚。婚宴上，主婚人致詞感謝親友的參加，並宣布當天收到的禮金，全數捐給某慈善基金會作公益之用，他說：「我希望那些貧困的人，能一起分享孩子結婚的喜悅。」後來大家都稱讚他的愛心舉動，有人說，將來自己的孩子結婚時，也要將禮金全數捐出來。主婚人的智慧與愛心，使得這場婚禮令人留下深刻印象。婚禮中如果沒有愛，婚禮的規模再耀人，也難登難忘的婚禮之列。

維繫婚禮的是愛

有位長輩跟我聊天，提到他是在抗日戰爭時結婚的，那時家鄉已經淪陷，他與女朋友正在外地讀大學，日軍來了，他們就隨著大家逃難，在途中覺得未婚男女一起行動很不方便，決定結婚。由於在逃難，一切從簡，由同行的長輩福證，兩人便結為夫妻。他們十分珍惜患難中的真情，牽手走一生，兒孫滿堂。

聽了他們的故事，不禁感慨現在許多人的婚禮，奢華鋪張，結婚時戴了好幾克拉的鑽戒，但是沒幾年就離婚了。

在國外電影裡，常看到新人在教堂舉行婚禮，莊嚴隆重，儀式結束，新婚夫妻便乘車赴機場到夏威夷度蜜月去了，羨煞人也。台灣的飯店婚禮像菜市場一樣，規模再大，客人再多，也難增絲毫神聖隆重的氣氛，更談不上是什麼難忘的婚禮了。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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