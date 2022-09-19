有沒有一種感覺？這兩、三年所經歷的事，好像比過去十年加起來都還要多。2022年初全球經濟才剛有復甦跡象，但，烏俄戰爭的連鎖反應、世界工廠中國無止境的封城、日本參院的改選和暗殺事件、美國升息+縮表、第四次台海危機、全球的高通膨與極端氣……，這一連串的事件都將導致全球經濟尤其是資本市場陷入更大的危機和利益衝突，在這樣不可逆的大環境趨勢下，建議未來一定要做好這5件事：

一、地段房產置換：若您名下有多間房產，建議您做資產佈局的調整；目前房價在一些區仍然堅挺，那是因為通貨膨脹支撐的結果，但這改變不了中長期房產縮水的趨勢。因此如果您有多套房子位於人口勞動力流出的城市，建議可以留有一間自住即可，其他的果斷賣掉變現。若沒有更好的投資機會，可以在六都核心地段購買有保值潛力的房產；如果您本身就在六都有多間房產，建議在條件允許的情況下，透過買賣調整置換到更優越的地段。

二、降低投資三個傳統商業及製造業之投資比例：1、退出規模化「種植業」和「養殖業」，因為農漁業綜合成本仍在攀升，但抵禦大自然風險的能力卻相對脆弱，旱澇、缺水、缺電等氣候變遷的影響及中國大陸單方面停止對台採購相關產品將成為常態。2、退出難有明顯收益的傳統製造業和零售業，因為網路經濟對傳統商業模式的傷害明顯加劇，未來日新月異的進步與變化將只會發生在網路經濟上。3、關閉沒有可靠成長預期和可行性商業模式的「新創企業」，因為創業的機會成本與風險將越來越高。

三、節約家庭開銷：注重鍛鍊身體和保養身體也是節約的一種，很多中產階級已經出現收入增長乏力，而物價卻仍持續攀升，未來最大的家庭經濟壓力將會是健康方面的支出，從現在開始鍛鍊和保養好身體，積蓄未來才是最有價值的投資。

四、優化投資結構：儘管資本市場永遠不缺投資的機會，但未來大事件決定輸贏，概率受多重因素影響，未來一個時期全球爆發金融危機的風險因素不斷聚集，資本市場的震盪會加劇，對於投資者而言存在很多「訊息不對稱」的風險，因此建議調整此前價值在高位的傳統產業之標的，聚焦三大產業鏈：新能源汽車產業鏈、半導體產業鏈、公共醫療衛生服務等關鍵領域。

五、做好個人的風險及退休規劃：根據研究發現，能夠成功存到退休金的人，有近3/4可歸因於個人有計劃且規律的儲蓄與穩健投資，1/4才是透過高風險高報酬的投資工具達成。眾多金融商品中確實有些個案投報率會吸引資金，但殊不知，及早在職業生涯中做好個人的風險及退休規劃，遠比五花八門的投資工具與策略還重要。把年收入的儲蓄率從12%增加到15%，對於最終複利的累積效果，幾乎等同於每年提高2%的投資績效。

電價調漲至今已近3個月，高壓及特高壓用電大戶調漲15%，住宅用電1001度以上調漲9%，本月收到時帳單應該會很有感，而未來五年內「缺電危機」、「勞保破產」及「統獨危機」等一系列影響你我的「經濟危機」，都將是國人共同面對的挑戰。（作者為中國文化大學商學院助理教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※