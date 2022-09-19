基隆輕軌轉捷運，擺爛6年無成。蔡英文到基隆為本家蔡適應造勢時，移轉話題，矛頭一轉，指國民黨提名謝國樑是「家族政治」。家族政治、政治家族和前一陣子藍綠鬧得不可分解的政二代問題，是一個銅板的兩面。

民主政治，家族政治、政二代「盤據」政壇，豈止台灣?美國亦然。前不久來訪的美國眾議院議長裴洛西，便是標準政治家族下政二代。裴洛西父親曾經擔任聯邦眾議員和巴爾帝摩市長，兄長也曾出任巴爾帝摩市長，若非家族政治薰陶，話都說不清楚的裴洛西，不可能縱橫政壇數十年。

攤開美國歷屆總統、參眾議員、州長名單，不難發現，活躍美國政壇的家族與人士，非政即富，富貴聯姻，競逐政壇，構成了美國民主政治堅實的既得利益集團。縱觀台灣選舉史，藍綠政治家族分食政壇，也是事實，藍綠相互指摘，不過是綠龜笑藍鱉無尾，藍鱉笑綠龜皮粗，半斤八兩罷了。

民主政治其實是個權錢利益交換的系統。政商聯姻，繁衍下一代，繼承家業，家族政治遂為民主政治的常態。說穿了，現代民主政治與專制極權政體，本質上並無太大差異。前者，透過公民投票選出政富得油滋滋的政二代、政三代來治理國家；後者，透過黨的層層培養與拔擢，讓特定的家族持續掌控國家機器。唯一差別就在民主政治多了一道全民選舉的程序。

政治家族的二代、三代競逐、問鼎政壇，事屬平常，無須大驚小怪。只不過，有些政二代，平庸無能，行徑乖張，依賴父蔭，棲身網軍，便能廁身政壇，就不免讓人痛恨喟嘆了！至於家族政治，若是像新加坡李光耀父子那般的家族政治，我們歡迎都來不及呢！

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