又是個不平靜的週末假期，台灣東部地區接連兩天發生芮氏規模超過6.5級以上的強震，超過百起餘震，震得人心惶惶。因為是極淺層地震（深度未超過10公里），反覆天搖地動讓花東地區災情頻傳，大型建築物、橋墩倒塌、水管破裂、供電設備跳脫，缺水斷電的情況下，更讓全台鐵路因此誤點、停擺，準備收假返回工作崗位的民眾亂成一團，如此天災突襲，殺得大家措手不及。

值得關注的是，本次震央發生在台東，遠在對角線的桃園市震度僅2級，卻也發生八德運動中心天花板坍塌，運動中的年輕人嚇得驚慌逃竄，有人還不幸被砸傷，勘查其結構狀況，竟是剛開放1天的新工程，也難怪市長鄭文燦立即出面道歉認錯。

記憶猶新，去年失能的蔡政府「逢旱求神、遇雨成災」的困窘慘況，雖然天災躲不過，但人禍應當可以避免。去年10月高雄城上城大火（46人死亡），前年4月太魯閣號出軌（49人罹難、上百人輕、重傷），執政不及格造成寶貴生命逝去的案例罄竹難書。

八德運動中心天花板坍塌，道歉後更要追究責任。孟子云：「救民於水火」，為政者應處處苦民所苦、未雨綢繆，風調雨順歸功於「天」，國泰民安卻是要仰賴「人」的努力，天佑台灣不是呼口號，民進黨政府的官員們，幹點正事吧！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※