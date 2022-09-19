近來有所謂中立民間社團，實則獨派大串聯發起的九合一候選人簽署「不投降承諾書」，聲稱政治人物應作為人民的表率，向人民「宣誓」捍衛台灣云云等，企圖透過不持反中立場就是投降派、投機派的訴諸動機做法大貼政治標籤。

此種政治操作意味濃厚的活動，當然是衝著台北市長選舉而來。君不見許多綠營參選人紛紛表態簽署「不投降承諾書」的起手式，緊接著要求國民黨、民眾黨陣營也要響應，否則就有不愛台，甚至賣台的重大嫌疑。

報載黃珊珊已屈從傾向簽署，而蔣萬安則是悍拒配合演出，只有陳時中好像在「配合劇本演出」，故意在蔣拒簽後說:「好像說起來我要簽是我白癡他聰明，到時候出事情要落跑也走第一個」。

顯然，陳的邏輯不太靈光，於情於理於法，該聯合團體並非政府機關單位，其所發起的活動與連署書也不具任何法力效力，自始自終都不生效力的政治自嗨秀，有何權力要求任何中華民國人民簽署？

更難以理解的是，已經要參選台北市長的陳時中，在其腦中竟會有不簽就是會落跑這種毫無邏輯的思維迴路，簡直讓人毛骨悚然。不禁要問陳，難道簽了就不會落跑?落跑不落跑與簽不簽有何關聯？

看看北市議員林穎孟吧！如同她要求柯簽署不投降承諾書，被柯痛批「管你去死！」的鬧劇一樣，林本人不也在就職時宣誓「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家，代表人民依法行使職權，不徇私舞弊，不營求私利…。」結果如今卻因涉詐領助理費遭狼狽起訴。連在國家法律《宣誓條例》的要求下宣誓都會如此了，一個沒有任何法律效力的「不投降承諾書」又能管住誰？

陳時中話語中已經嚴重違反憲法「自由權」保障意涵的神邏輯，毫不尊重他人言論自由、行動自由的說法，只差沒逼人強簽進而觸犯強制罪。足以想見，連選個台北市長都要無限上綱到「抗中保台」，看來陳的選情已經十分危急了。

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