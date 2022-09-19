在俄烏戰火的煙硝中， 第77屆聯合國大會在紐約開議了，但在台灣似乎沒有引起多少人的關注。巴勒斯坦總統阿巴斯持續以往的努力，最近又表示今年仍然要申請加入聯合國，並呼籲美國不要阻撓。

以、巴的和平進程近年來並沒有多大的進展， 阿巴斯期望以申請加入聯合國的動作拉回國際輿論的關注，也希望藉此提升其內部民眾的支持度。 畢竟阿巴斯已經87歲了，擔任總統也有14年的時間，亟思有生之年能獲致具體成果。但美國政府的態度一如以往極力勸阻。

巴勒斯坦政府的外交努力有兩大方向。1，希望取得世界各國的承認；2，希望加入聯合國。1948年第一次以、阿戰爭之後，以色列領土大幅增加，很多巴勒斯坦人流離失所，之後成立巴勒斯坦游擊隊、巴勒斯坦解放組織與以色列對抗。巴勒斯坦政府成立後希望加入聯合國，經歷漫長的努力得到了有限的成果。1974年成為聯合國永久觀察員，雖然聯合國憲章中並沒有這樣的規定。1988年11月在歐美國家的斡旋之下巴勒斯坦宣布獨立並成為聯合國大會非會員觀察員實體。2011年10月聯合國教科文組織通過巴勒斯坦為正式會員，這是巴勒斯坦以正式成員的身分加入的第一個聯合國所屬的機構。2012年又跨越了一步， 成為非會員觀察國，地位等同梵蒂岡。

巴勒斯坦在爭取國際承認方面有不錯的成果。目前聯合國的193個會員國中承認巴勒斯坦國的有138國。巴勒斯坦迄今已經在81個國家建立大使館或領事館， 包括中國、日本、英國等。迄今有26個外交使節團派駐在巴勒斯坦的臨時首都拉馬拉，3個在加薩；另有18個領事館在伯利恆與耶路撒冷。不過，2018年9月川普總統關閉了巴勒斯坦解放組織（PLO）自1994年開始設在華盛頓的辦公室，對巴勒斯坦而言是外交上的一大挫敗。拜登總統上台之後表示可以考慮重開巴勒斯坦在華府的辦公室，不過一時之間可能難以掃除川普總統在2019年推動通過的法律障礙。

巴勒斯坦今年想加入聯合國必須經過幾個步驟：1，向聯合國祕書長提交申請，同時提交一份正式聲明接受聯合國憲章；2，由安理會審議；3，如果安理會通過則遞交聯合國大會審議。客觀而言，巴勒斯坦要能夠爭取9個安理會常任理事國的同意十分困難，更何況擔任常任理事國的美國一定會予以否決。看起來今年阿巴斯的願望又會落空了。

美國參議院前幾天通過的《台灣政策法》提到聯合國在1971年通過的2758號決議案，要求美國政府釐清中國代表權問題，但台灣民眾對該法案的關注重點似不再此。

客觀而言，巴勒斯坦入聯的條件比台灣要好，但還是不得其門而入，台灣入聯更是難上加難，有待努力。

閒話一句：聯合國憲章第23條常任理事國五名成員國中仍然有The Republic of China。

（作者為前駐以色列特任大使）

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