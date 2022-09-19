台東縣池上鄉18日下午2時44分發生規模6.8淺層地震，美、日甚至偵測到規模7.2，還發出海嘯警報。總統蔡英文18日晚間本預定在中央災害應變中心與台東、花蓮兩縣市舉行視訊會議，不料蔡英文在與台東進行線上會議時，只是低頭照稿念完官式文稿，隨後即帶著一票中央高官起身走人，完全沒有給台東縣政府任何報告當地災情的機會；花蓮更慘，直接遭到蔡英文放鴿子，在等待了2個多小時後發現中央已關機。

花東視訊會議超應付

對此，台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳19日在臉書發文指出，「參與了一場有生以來最冷血、無意義的防災會議。」他透露，台東縣政府接到中央指示蔡總統要到中央的災害應變指揮中心開會，並與地方進行線上會議，在枯等兩個小時後，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌及內政部長徐國勇等人到場，然而，蔡總統照稿念完後，中央大官們竟直接離開，完全沒有給台東縣政府一秒鐘報告地方災情及搜救現況的時間，余明勳說，「台東現場所有人錯愕不已。」

同樣等了2個小時的花蓮縣則沒有等到總統關愛的眼神，視訊會議不明原因斷線，事後花蓮立委傅崐

萁只能打圓場說，「希望只是無意中的誤會。」

或計因為引發的民怨過大，蔡英文19日罕見地為前一天花東視訊會議的疏失致歉。不過，蔡總統將責任全部推給他人，說是因為工作人員忙碌而溝通不足，以至於連線作業有誤，蔡英文表示要因此向2位縣長及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意云云。

蔡英文不是第一天當總統，也不是第一次遇到天災，難道她不知道中央災害應變中心與地方進行視訊會議時要溝通的重點嗎？兩個縣政府的相關人員全員集合，準備了包括需要救援或支持之處的資料，要向中央提報。不料蔡英文等一干要員卻連聽也沒聽、問也沒問，蔡總統自己念完稿子就離開應變中心，甚至跟花蓮沒有任何視訊，這是何等的傲慢無情。難道蔡英文自己不想透過視訊向地方表達關心嗎？

就算總統沒注意到這個重要的環節，旁邊的蘇貞昌、徐國勇不會提醒總統嗎？這完全不是現場工作人員失職，而是上行下效，高層無心的結果。花東地震一片狼藉，整個執政團隊卻草率開會，只想應付一下就了事。

蔡總統永遠像局外人

更別說蔡英文的所謂指示，只是全程面無表情地照著稿子念，毫無溫度，絲毫看不出執政者對地方災情、對受苦的人民有一丁點苦民所苦的憐惜之情。到底為什麼當天晚上蔡、蘇、徐要如此來去匆匆？難道這幾位民進黨高層還有其他更重要的行程要趕，以致於他們的心根本就不在災情應變中心、不在花東災民的身上？還是他們白天輔選太累，已經沒有體力了？

距離九合一選舉剩下大約2個月的時間，包括蔡英文在內的民進黨高層近日選舉行程滿檔。18日上午，蔡英文趕赴基隆參加市長參選人蔡適應的競選總部成立大會，下午台東發生規模6.8地震，蔡英文仍繼續她的輔選行程，出現在南投為縣長候選人蔡培慧輔選，甚至費心費時為民進黨候選人一一佩戴彩帶、當場大喊「藍天變綠地」，如此熱情對照她對花東災情的無感，實在是令人難過。難道因為花東不是民進黨執政，身為總統的蔡英文就不把後山災情放在眼裡嗎？

2018年823豪雨重創南台灣，蔡英文隔了2天於25日南下嘉義勘災，不料竟高調搭乘國軍雲豹甲車進入淹水區，引發當地災民憤怒和不滿，當場圍起人牆阻擋雲豹甲車前進，還朝著蔡英文大吼「下來走！」

面對天災對人民造成的生命財產損失，蔡英文永遠像個局外人，勘災時高高在上，開防災會議時心不在焉，但輔選時則全心投入、興致高昂，兩相比較真是天差地別。台灣人民應該看清，蔡英文只愛選舉卻無心治國，也對民眾非常疏離冷漠，這樣的總統比地震還更傷人，她所提名推薦的候選人又怎值得埋單呢？