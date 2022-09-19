大陸外長王毅總結國家主席習近平的中亞訪問行程，強調大陸以上海合作組織的「朋友圈」，來破解美國對北京的「包圍圈」。上合組織由中國主導，其朋友圈成員與未來可能的擴展，具重大意義。不過，從北京最近一連串外交動作可看出，大陸不只在上合組織朋友圈裡做功課，在周邊甚至敵營都下功夫，或許可用「近交遠和」來形容。面對美國以拳擊式重拳猛攻，北京以棉裡藏針的太極拳化解於無形。

上合組織擴大陣容

先從周邊國家看起，習近平與俄國總統普丁利用上合峰會舉行面對面的會談，從雙方會談氣氛及普丁的示好，中俄關係只會越來越密切。習近平選擇哈薩克作為疫情發生以來首次出訪的國家，就說明要以中亞作為新一波外交回應的起手式。一方面宣示推動一帶一路倡議、建構亞歐大陸通道的決心不變，另方面鞏固中亞與北亞的區域安全與穩定。哈薩克族在蒙古約有10萬餘人，是蒙古境內最大的少數民族。習近平訪問哈薩克前幾天，全國人大常委會委員長栗戰書就先訪問了蒙古。

大陸國務院副總理韓正16日在第19屆中國─東協博覽會和中國─東協商務與投資峰會上，承諾透過《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），與東協國家共同打造自由貿易區3.0，國務院總理李克強預計在二十大結束後將訪問柬埔寨。在南亞方面，大陸與印度的邊界緊張暫時得到緩解，印度總理莫迪也出席了6月舉行的金磚國家峰會以及這次上合峰會。8月時大陸一艘科考船訪問斯里蘭卡的漢班托塔港曾引起一些爭議，但是最終順利解決，證明該國債務危機並沒有傷害兩國關係。

日、韓夾在大陸及美國間，關係複雜，北京最近一些動作，頗有拉攏與安撫之意。今年的九一八事變，大陸官方在瀋陽舉行紀念儀式，未見大陸高層出席活動，透露出在中日建交50周年之前，中方尋求中日關係穩定。前日相安倍晉三的「國葬」將於27日在日本東京舉行，中方將派誰出席也備受關注。栗戰書15日至17日在韓國進行正式友好訪問，在首爾會見總統尹錫悅，並與國會議長金振杓舉行會談。

去美元化正在發酵

稍遠一點的中東伊斯蘭世界中，土耳其、沙烏地阿拉伯、埃及、卡達以及伊朗都以不同的身分參加了這次的上合峰會，未來都會整合到上合組織中。其中土耳其還是北約組織的成員，加上印度又是四方安全對話（QUAD）的一員，這兩國的「左右逢源」頗勘為玩味。

在歐洲方面，北京也沒有放棄。之前盛傳法國、德國、義大利及西班牙4個歐洲國家的領導人11月訪問北京，是否成真有待觀察，但北京派出的經貿訪問團早已成行。英國女王伊麗莎白國葬將於19日在英國倫敦舉行，中國外交部宣布，大陸國家副主席王岐山將出席弔唁，北京仍希望與歐洲維持和諧的關係。

關於北京朋友圈還有一個值得注意的發展，就是去美元化的作用正在發酵。美國卡內基國際和平研究院網站8月22日發表一篇文章指出，越來越多的東南亞國家正採取各種措施減少使用美元，減少對美元的依賴。而中國人民銀行與東南亞國家的中央銀行最近達成的人民幣流動性安排，將會促進區域內人民幣使用，印度也開始使用人民幣來結算俄羅斯的能源和中國的貿易。在上合峰會上，俄羅斯提交一份「本幣結算」提案，去美元化成為這個國際性大型組織的正式議題。上合組織中有不少能源大國以及中印兩個製造大國，上合組織開啟的去美元化議程可能對美元霸權造成一定程度的衝擊，去美元化才是這一套組合拳暗藏的棉裡針。

在多極化的新冷戰格局中，北京要回到韜光養晦、戰略收縮已經不可能。現在要做的是廣結善緣，改善形象，放棄戰狼外交，近交遠和，擴大朋友圈，才能突破重圍。