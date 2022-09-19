台灣輿論場上這些年來殺聲震天，許多「抗中保台」人士當起思想警察，將「愛台」標準單一化、極端化，儼然只有對中國喊打喊殺的人才愛台，凡持不同意見者不是「舔中」、「在地協力者」，就是「中共的同路人」。

其實，愛台之道很多，各有其理，著眼與主張雖有不同，但愛台之心不分軒輊。反過來講，口口聲聲愛台者，可能因為愛之非道而加害台灣，比如所謂「台獨是統一的最短捷徑」，不就是那些極端台獨主張者加諸台灣的催命符嗎？他們還到處要人簽名不投降承諾書，殊不知台灣民眾如果哪天必須在投降與不投降之間掙扎，這些人就是罪魁禍首之一。

這種反中愛台的言行套路已經走上「民粹沙文主義」的歧路上。對他們的極化主張有所保留的人，多備受猜疑與辱罵，客氣的批評者以「疑美派」稱之，禮貌卑劣者乾脆斥之為「舔中派」。最近美國國會開審《台灣政策法》就是一個顯例。美國立法加大挺台力度，當然是好事一樁，台灣的執政當局和「抗中保台」人士極表歡迎，有名嘴甚至宣稱，支持本法與否可當作是否愛台的標誌，反對者皆為「親中」、「反美」、「賣台」之徒，對他們口誅筆伐唯恐不力。

其實，對這項法案擔憂者多著眼於其可能帶來的後座力可觀，如果照原案通過，甚至將成為美國向中國發出的「戰爭邀請書」。可以預見，基於戰略利益，中共必然強烈反制，強度且將超過美國眾議院院長裴洛西訪台之後；果若如此，台灣可能未蒙其利先受其害。這是無庸置疑的後續發展，但提出這樣警訊的人，無論身在台灣或是美國，都受到激進派質疑。

美國參院外委會5個議員投票反對此案。他們並非不愛台灣，更非意在「舔中」，反而是為台灣設想而不得不反對。比如，一向友台的馬基參議員就明白表示，《台灣政策法》推翻美國的戰略模糊、破壞美國的「一中政策」，並可能帶來區域不穩定。他指出：「台灣人必須面臨美國政策後果，美國人不應將台灣人置於日益增加的危險中。」這個疑慮不僅美國一些政要有之，台灣許多「抗中保台」人士亦作如是觀，豈能以支不支持本案作為愛不愛台灣、反不反中國的判斷標準？

美國立法協防台灣有其必要。至於如何適度維持平衡，避免過猶不及，做到既能對中方產生一定的嚇阻作用，又能避免刺激中國基於「維持主權與土地完整」而訴諸武力手段，分寸拿捏就頗費思量。美台許多明眼人為此提出警示。參院外委會原先的提案確實超越現狀太多，若不適度修正，後座力恐非台灣能從容應對。白宮與參院外委會積極溝通後略有修正，後續的立法過程可能再修，這就是各方「異議」產生的效果。

從台灣主體的戰略觀點看，美國故意刺激中共的一些作為已經不再是「抗中保台」，而是「為美抗中」了，基本上不符台灣的戰略利益。提出不同意見者，乃至於反對將「親美抗中」推到極致者，出發點同樣愛台心切，不可扣其「疑美」或是「親中」的大帽子；畢竟，愛台人人有責，也人人有權，絕不是基本教義派獨攬的權利。