美國總統拜登18日在美國媒體播出的專訪中指出，一旦中國以前所未見的武力攻打台灣，美國將會出兵馳援。這是他上任以來第四次正式、公開表達美國派兵馳援台灣的承諾。不過，他的正向承諾顯然與目前正在參議院審議的《台灣政策法》背道而馳。

該節目主持人的提問顯然與美國軍方熱烈討論的中國何時武力犯台的議題有關。美國中情局副局長柯恩日前表示，中國國家主席習近平已要求人民解放軍在2027年以前完成對台動武的軍事準備。美國太平洋艦隊司令阿基里諾、參謀首長聯席會議主席密利稍早也都提過類似看法。由於不少人認為拜登這次所做的對台安全承諾可能又是「口誤」，於是主持人繼續追問拜登，是否他是指美國的男男女女都這會支持這項承諾，拜登以肯定的語氣說「對！」

2021年8月美國從阿富汗倉促撤軍，引發美國海外信用破產的討論。在被媒體問及中國武力犯台時美國的因應方式，拜登情急之下說出會用北約模式回應。當時不僅白宮官員立刻否認，連美國國防部長奧斯汀也強調美國對台政策不變。

拜登2021年10月在巴的摩爾參加市民大會時，主持人再問中國武力犯台時美國會做何反應？拜登表示美國會出兵馳援，並說美國有此承諾。今年5月，拜登訪問日本，在記者會中又被問到同一問題，他強調美國的確有此承諾，絕對會出兵保台。

儘管白宮、國務院、五角大廈在每次拜登說出「戰略清晰」式的對台安全承諾之後，都會加以澄清表示，美國「一中政策」不變、對台政策不變，以及戰略模糊政策不變；但拜登連續四次「出兵保台」的承諾久而久之也就自然而然成為美國對台政策歷史聲明的一部分了。至於未來的美國總統是否都會援引拜登的承諾，則端視總統個人判斷與當時的國際環境而定。

如果說拜登說出兵馳援台灣是邁向「戰略清晰」， 則原本朝向高度「戰略清晰」的《台灣政策法》，在美國行政與立法部門密集溝通後，修正版本已經走向了「戰略模糊」。

的確，當《台灣政策法》主要提案人的參院外委會主席梅南德茲同意將「台灣代表處」及「賦予台灣非北約盟國地位」等具爭議性的條文改成建議案或修正後，可能導致兩岸衝突的引信已經遭到拔除。

從拜登「出兵保台」的承諾老是遭到手下官員「澄清」、美國官員不斷宣稱「戰略模糊」政策不變，加上原先來勢洶洶的《台灣政策法》也由強轉弱等面向來看，拜登的「出兵保台」仍不失為是「戰略模糊」的政策之一，因為北京還是不確定美國在台灣遭到攻擊時究竟會如何反應。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）